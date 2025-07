A lány az egyik Pest vármegyei lovardában lovagolt, a férfi itt dolgozott munkalovasként és lovászként. „A lányom óvodás kora óta lovagol, de csak egy éve ezen a helyen. Nagyon érdekli ez a sport, és imádja is az állatokat. Zsokénak készül, versenyezni szeretne” – mondta a lány édesanyja a lapnak.

A férfi június 29-én azzal hívta magához a lányt, hogy megmutatja neki az állatokat, és lovagolnak is. Miután megnézték és ellátták a lovakat, a férfi a szállására invitálta, és fagylalttal kínálta. A gyerek elfogadta az édességet, ezután a férfi erőszakkal az ágyra ültette, mellé ült, majd a telefonján felnőtteknek szóló oldalakat és filmeket kezdett mutogatni neki. Amikor a lány közölte, hogy ezek nem érdeklik, a férfi megpróbálta többször is molesztálni.

– mondta a kislány édesanyja.

A gyermek a vasútállomásig rohant, majd hazament a fővárosi otthonukba. A nyakán még ekkor is látszott, hogy megszorongatták.

Négy nappal később összeomlott, mentőt kellett hívni hozzá.

Az édesanya elmondta, hogy korábban is érték támadások a lányát. Két férfi az interneten olyan hangfelvételeket küldött neki, amelyekben arról beszéltek, hogyan végeznének vele és a családjával. Ebből rendőrségi és bírósági ügy lett.

A. D.-t, aki a Pest vármegyei lovardában dolgozott, időközben letartóztatták. A Blikk a helyszínen megtudta, hogy nemrég gyermeke született Bulgáriában. Korábban versenyzett is hazájában. A lovardában, ahol dolgozott, lakhatást is biztosítottak számára.

Korábban szatírkodott is, mutogatta magát a pályán, ezért a rendőrök is kijöttek. Egyébként majdnem mindenkire rámászott, egyeseknek pénzt is ajánlott fel szexért cserébe, és több tanulónak is „udvarolt” – mondta el munkatársunknak a férfi egyik ismerőse a lovardából