Anyaország, Elcsatolt részek :: 2025. július 18. 22:23 ::

NJSZ: véget kell vetni a kárpátaljai magyarok hosszú évek óta tartó jogfosztásának!

A Nemzeti Jogvédő Szolgálat – csatlakozva mindazokhoz, akik már ezt megtették – elítéli a háromgyermekes, magyar nemzetiségű és állampolgárságú kárpátaljai honfitársunk, Sebestyén József halálához vezető, ukrán hatóságok által a katonai mozgósítás során végrehajtott erőszakos cselekményeket. Követeljük ezen gyalázatos bűncselekmény magyar hatóságok, az Európa Tanács és az Európai Unió illetékeseinek bevonásával történő kivizsgálását és a tragikus haláleset felelőseinek felelősségre vonását, szankciókkal sújtását. Az ukrán elnöki hivatal által koordinált, hírek szerinti vizsgálat pártatlansága a javasoltak bevonása nélkül nem garantált.

Elítéljük a palágykomoróci görögkatolikus templom kárpátaljai magyarokat fenyegető felgyújtását és magyarok megölésére, Kárpátaljáról való kiűzésére uszító feliratokkal megvalósult magyarellenes provokációt is, ezen cselekmények hasonló kivizsgálását és a felelősök megbüntetését követeljük.

Nemzeti minimum kell legyen a magyarságot védő közös fellépés egy ilyen helyzetben világnézettől és pártszimpátiától függetlenül. A magyar kormány pedig az Alaptörvény D. cikke szerinti nemzetvédelmi államfeladatából fakadó kötelezettségének tesz helyesen eleget, amikor határozottan fellép a kárpátaljai magyarok érdekében, de ezeket a lépéseket végig is kell vinni minden szinten és minden rendelkezésre álló diplomáciai eszközzel.

Nyilvánvaló a kettős mérce az EU intézményei részéről: amíg az ilyen és ehhez hasonló, de sok esetben jelentősen csekélyebb, tagjelölt állam által elkövetett vagy annak állított jogsértés esetén azonnali vizsgálatot követel, elítélő döntéseket hoz (pl. a tavaly szuverenitáspárti kormányzatot választott Georgia esetében fél év alatt négy elítélő határozatot is megszavazott az Európai Parlament), addig a szabad választások, szabad sajtó és korlátozásmentes ellenzék nélkül működő, emberi jogi és jogállami követelmények teljesítésére képtelen Ukrajna esetében ilyenről nincs szó. Sőt a csatlakozási biztos szerint az összes fejezetet meg kívánják idén nyitni Ukrajnával, amelyből az a téves álláspont olvasható ki, hogy a nemzeti kisebbségek jogainak kérdése nem tartozik a releváns témák közé, dacára annak, hogy e jogok garantálása a tagjelöltség és a tagság feltétele. A társulási megállapodással és az EU tagjelöltté válással Ukrajna az általa vállalt, nemzeti kisebbségekre vonatkozó jogi kötelezettségeit, az EU pedig ezek számonkérésére vonatkozó kötelezettségét messzemenően nem teljesíti.

Ugyanakkor rámutatunk arra, hogy sajnálatos módon nem egyedi esetről van szó, hanem egy egyre súlyosbodó, rendszerszintű jelenségről. 2022 óta számos kárpátaljai magyar vált erőszakos kényszersorozás áldozatává, sokakat köteleztek az orosz-ukrán háborúban ukrán oldalon katonaként való részvételre, akik közül sokan sajnos az életüket veszítették. Előfordult többször, hogy a magyarok lakta települések piacait vették körbe (pl. Munkács, Nagyszőlős), ahonnét több tucatnyi embert vittek el a frontra.

Az erőszakos mozgósítások miatt az Európa Tanács emberi jogi biztosa, Michael O’Flaherty 2025. júliusi 8-i jelentésében bírálta Ukrajnát, korábban pedig a nemzeti kisebbségeket ért jogfosztások miatt marasztalta el Ukrajnát az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése a 2189/2017. számú határozatban , de mindhiába.

Az ENSZ szakosított szervei által történő kivizsgálást igényel az, hogy a mostani tragikus esetek és a jelen közleményben későbbiekben hivatkozott jelentésünkben összefoglalt, kárpátaljai magyaroknak súlyos lelki sérelmeket okozó jelenségek, különösen a magyar férfiaknak nagy számban az orosz fronton való katonai szolgálatra, nem megfelelő kiképzéssel való kötelezése miatti haláleseteket eredményező, egyre agresszívabb ukrán állami lépések kimerítik-e a népirtás, a genocídium tiltott cselekményét vagy annak kísérletét. Ennek megalapozott gyanúja fennáll.

Drámai tény, hogy a rendelkezésre álló információk szerint Kárpátalján a háború előtti még 200 ezres lélekszámú magyarság legalább fele, a katonaköteles férfiaknak pedig legalább több mint kétharmada a kényszerítő és fenyegető körülmények hatására elmenekült már szülőföldjéről és jelenleg Magyarországon vagy más európai államban kényszerül tartózkodni. Az orosz-ukrán fegyveres konfliktus kárpátaljai magyarságot veszélyeztető hatásaira már 2022 márciusában kiadott közleményünkben is felhívtuk a figyelmet.

A háború hatásai is egyre súlyosabban érintik a kárpátaljai magyarságot. Az elmúlt időszakban felerősödött a mozgósítás Kárpátalján is, számtalan felvétel kerül nyilvánosságra arról, hogyan hurcolják el erőszakkal a hadköteles férfiakat az utcáról, piacról, buszokról, vagy akár saját otthonukból, ahová már rendelet teszi lehetővé, hogy betörjenek az ukrán hatóságok képviselői ellenőrzés céljából. Miközben hadköteles korú ukrán férfiak nagy számban menekültek át Magyarországra illetve még tovább, addig mind a mai napig számos kárpátaljai magyar bujkál az otthonában, mert nem akar részt venni a háborús konfliktusban, fizikailag és képzettségét tekintve is alkalmatlan eredményes katonai szolgálatra, ahhoz viszont nincs elegendő forrása, hogy mentesülést érjen el a közismert korrupciós viszonyok miatt vagy menekülni tudjon. A kettős állampolgárságot Ukrajna nem fogadja el és a sokezernyi külföldön élő ukrán állampolgár, köztük a kárpátaljai magyarok ukrán állampolgárságról való lemondását sem támogatja Kijev – ami kiutat jelenthetne a háborúban való részvétel alól.

A Kárpátalján élő őshonos magyar közösség tagjai egyéni és közösségi jogainak rendszerszintű megsértése, személyi biztonságuk és életük fenyegetése már évek óta zajlik az ukrán állami szervek részéről, megszegve ezzel számos ponton Ukrajna nemzetközi emberi jogi kötelezettségeit és sok esetben saját jogszabályait. Az Európai Unió vezetése ennek ellenére erőlteti Ukrajna gyorsított csatlakozását a szükséges feltételek hiányában, ami nem csak jogi, de gazdasági szempontból is tarthatatlan és veszélyes magyar szempontból.

A 2004 óta működő Nemzeti Jogvédő Alapítvány és a vele együttműködésben, 2008 óta önálló szervezetként is működő Nemzeti Jogvédő Szolgálat missziójának tartja, hogy alapító dokumentumai keretei között jogi segítséget nyújtson nem csupán a Magyarországon élő magyarokat magyarságuk miatt érő jogsérelmek okán, hanem a Kárpát-medencében békediktátumokkal elszakítottan, különböző államokban élő, eltérő mértékű jogfosztottságban élő őshonos magyarok számára is. Ennek jegyében határon túli nemzetrészeinknél nemzeti jogvédő célzattal rendszeresen folytatunk jogi monitorozó és kutatómunkát az ott élő magyarok jogainak védelmében.

Korábban több, emberi jogi monitorozó út keretében vizsgáltuk a kárpátaljai magyarok helyzetét. 2017-ben jogvédő munkánkat kitiltásokkal (dr. Gaudi-Nagy Tamás NJSZ ügyvezető és dr. Morvai Krisztina EP képviselő) és titkosszolgálati fenyegetésekkel akadályozták az ukrán hatóságok, de már akkor is egyre romló helyzetről számoltunk be.

A helyzet javítása helyett a jogtipró ukrán oktatási törvény és a kárpátaljai magyarok jogfosztottsága elleni 2017. október 13-i tüntetés betiltását követelte az ukrán külügyminiszter eredménytelenül.

2022 őszén a kárpátaljai magyarság jogai kapcsán végzett emberi jogi vizsgálatunk eredményeit egy dokumentumfilmben („Magyarok a prés alatt Kárpátalján”) , valamint egy emberi jogi jelentésben összegeztük (a jelentés angol nyelven ) és tettük közzé 2023 elején (utóbbit egy nemzetközi sajtótájékoztató keretében), amelyeket a magyar és ukrán kormányok mellett az ENSZ-nek, az Európa Tanácsnak, az EBESZ-nek, az Európai Bizottságnak és az Európai Parlamentnek is megküldtünk magyar és angol nyelven. Ezekben rámutattunk az orosz-ukrán háború Kárpátalját, kárpátaljai magyarságot érintő hátrányos eseményeire úgy, mint a kényszersorozás, belső menekültek Kárpátalján való letelepedése, egyre korlátozottabb nyelvhasználat, fokozódó magyarellenesség, kárpátaljaiak kényszerű kivándorlása. Jeleztük: ezek a veszélyes és káros folyamatok visszafordíthatatlanul változtathatják meg a magyarság kárára az etnikai viszonyokat Kárpátalján.

A Nemzeti Filmkészítők Egyesületével és a Pesti Srácokkal közösen készített, Magyarok a prés alatt Kárpátalján című dokumentumfilmünket eddig több mint félmillióan látták (a Pesti Srácok youtube csatornájának törlése miatt ott már nem érhető el), az angol felirattal ellátott változat egy nap alatt megközelítette a tízezres nézettséget.

A közel 50 oldalas jelentésünkben megállapítottuk: Ukrajna megbukott az emberi jogi vizsgán, egyfajta nyelvi genocídium, lakosságcsere és etnikai tisztogatás zajlik, amelyek jelenségek közel állnak a nemzetközi jog által kiemelten tiltott népirtáshoz vagy annak kísérletéhez.

A jelentés tételesen, bizonyítékokkal alátámasztva, a vonatkozó jogi előírásokat megjelölve részletesen mutatja be az ukrán állami szervek részéről kifejtett számos súlyos, rendszerszintű, nyelvi, sőt fizikai genocídium, lakosságcsere, illetve etnikai tisztogatás hatásával járó, Kárpátalján élő őshonos magyarokat érő jogsértést, amelyek összhatása végzetes fenyegetést jelent számukra és nemzeti közösségként való fennmaradásukat alapvetően veszélyezteti.

Felhívtuk a figyelmet arra, hogy Ukrajnának tiszteletben kell tartania és végre kell hajtania a jelentésben tett ajánlásaink alapján is a területén élő őshonos nemzeti közösségek egyéni és közösségi jogait garantáló kötelező európai normákat, amelyeket nemcsak a jogtipró oktatási és nyelvtörvénnyel, hanem a kárpátaljai magyarok szisztematikus és beolvasztási célzatú elnyomásával, véres háborúban történő katonai szolgálatra való tömeges kötelezéssel is megszeg.

Leírtuk: a munkácsi járásban kiemelt magyarellenesség tapasztalható, melynek egyik kezdeti mérföldköve volt a turul szobor eltávolítása a munkácsi vár ormáról. A jelenség Munkácson, illetve több Munkács közeli kistelepülésen a magyar nemzeti zászlók, valamint magyar feliratok és táblák és magyar intézményvezetők eltávolításában csúcsosodott ki.

A jelentésben megállapítottuk: a jelenlegi ukrán állam területének nagy részét más államok egykori, népek közötti történelmi konfliktusok sorozatával korábban érintett területeiből – közte a korábban a Magyar Királysághoz több mint ezer évig tartozott Kárpátaljából – alakították ki a XX. században a minden népet megillető önrendelkezési jog figyelmen kívül hagyásával, miközben 1920-as trianoni békediktátum előtt a Magyar Királyság területén élő népek alapvető jogai megfelelően érvényesülhettek. A többségében – az ukránok által önálló nemzetiségnek máig el nem ismert – ruszinok és magyarok által lakott Kárpátalját az 1947-es párizsi békediktátum a Szovjetunióhoz csatolta, majd a terület a Szovjetunió szétesése után az egyik békediktátum szerződő feleként sem szereplő frissen megalakult Ukrajnához került. Ennek köszönhetően a mai formájában, 1991-ben létrejött Ukrajna egy többnemzetiségű állam lett, népességének nagyjából harminc százaléka (kb. 11,5 millió ember) nem ukrán nemzetiségű, akik megfelelő jogait nem biztosítja, sőt a területén élő oroszok terhére elkövetett jogsértések, népirtás vezetett a jelenleg is tartó háborúhoz.

A jelentésben felidéztük, hogy a 2022-ben kitört orosz-ukrán fegyveres konfliktus előtti években már tapasztalt aggasztó és egyre fokozódó, kárpátaljai magyarságot érő jogsértések lényege a következőkben foglalható össze:

– a kárpátaljai magyar érdekképviseleti szervezetek vezetőinek megfélemlítése és vegzálása;

– erőszakos, robbantásos akciók és ukrán soviniszta szervezetek demonstratív, fenyegető felvonulásai, akciói a kárpátaljai magyarság érdekképviseleti szervei és tagjai ellen;

– provokatív magyarellenes sms-eket kaptak a kárpátaljai magyarok;

– ismeretlen tettesek a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. nevében – fiktív e-mail-címről – provokatív tartalmú valótlan pályázati felhívást tettek közé, melyet a helyi sajtónak és az állami adminisztrációnak is megküldtek, de ilyen jellegű plakátok is megjelentek;

– magyar útlevéllel és okmányokkal rendelkező kárpátaljai lakosok megfélemlítése és vegzálása a határon és Ukrajna területén;

– a magyar nyelv használata visszaszorult Kárpátalján az oktatási és nyelvtörvények miatt, egyre több olyan visszajelzés érkezett, miszerint az újonnan menekültként érkező ukrán nemzetiségűek jelentős része nem tolerálja, ha magyarul szólal meg valaki a boltban, egy kávézóban, társasági körben vagy a munkahelyen;

– a sajtószabadság és a szabad vélemény-nyilvánítás egyre korlátozottabb, csak megfontoltan érdemes megosztani híreket, képeket, videókat Ukrajnában; mivel előfordultak ukránellenesnek minősített közlések okán önkényes, zaklató büntetőeljárások

– a kárpátaljai magyarság rossz színben való feltüntetése az ukrán médiában.

Felhívtuk a figyelmet arra, hogy hazánk a kezdetektől fogva megtagadja a háborús konfliktusba való aktív beavatkozást, nem ad fegyvereket és nem járul hozzá, hogy hazánkon át közvetlenül Ukrajnába akár más államok fegyvereket szállítsanak. Hazánknak a nyugati államoktól eltérő, békét szorgalmazó helyes álláspontjára adott az ukrán reakciók és a gerjesztett magyarellenesség miatt tovább romlottak az anyanyelv használatot korlátozó oktatási- és nyelvtörvények miatt egyre amúgy sem jó magyar-ukrán kapcsolatok.

Felmérések igazolják, hogy az orosz után a leggyűlöltebb nemzetiség a magyar lett Ukrajnában, miközben Magyarország több mint egymillió háború elől menekülő ukránnak adott menedéket, ellátást és több tucat milliárd forintot meghaladó támogatást adott és ad a háború miatt szenvedőknek nemcsak Kárpátalján, de Ukrajna más részein élőknek is.

Az emberi jogi jelentésünk kimondta, hogy nemcsak az ukrán népet, de a szülőföldjén, Kárpátalján élő magyar népet is megilleti az emberi jogok teljessége és az önrendelkezés érintettek által támogatott formája. Jelen helyzetben ugyanis az EU csatlakozás nyomvonalán van igazából reális lehetőség, hogy Ukrajnát a tisztességes és őshonos kárpátaljai magyar közösség fennmaradását, gyarapodását szolgáló feltételek biztosítására rávegyék, ezért indokolt Ukrajna EU csatlakozási folyamatának és pénzügyi támogatásának blokkolása. Emellett indokolt a NATO csatlakozás akadályozása is, bár ott is érzékelhető, hogy az EU tagság vétójához hasonlóan megkerülni törekednek a magyar vétót. Más kérdés, hogy ezek a lépések egyelőre még nem hoztak eredményt és ezek eredményessége is kétséges a már említett vétómegkerülési műveletek miatt.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a jelentésünkre adott válaszában lényegében csupán annyit közölt, hogy üdvözlik Ukrajna erőfeszítéseit a kisebbségi jogok területén, figyelemmel fogják kísérni a nemzeti kisebbségek helyzetét Ukrajnában, amelyet meg kell érteni, mivel az agresszor Oroszországgal vívott háborúja kihívások elé állítja. Szerinte „Ukrajna és polgárai megérdemlik az európai szolidaritást és támogatást, hogy ellenálljanak az oroszok törvénytelen inváziójának, és hogy Ukrajna az európai integráció felé vezető úton haladjon.”

De nem váltott ki elítélést az EU részéről az sem, hogy a kárpátaljai magyarok jogfosztása, többek között a kényszersorozások ellen az Európai Parlamentben szót emelt európai parlamenti képviselőt, dr. Borvendég Zsuzsannát a kiállása miatt idén márciusban ukrán szélsőségesek súlyosan megfenyegették. Hasonlóan EU visszhang nélkül maradtak a Mi Hazánk Mozgalom országgyűlési képviselőit szintén ukrán szélsőségesek részéről ért halálos fenyegetések és az Orbán Viktor miniszterelnöknek címzett fenyegetések is.

Mindezért elengedhetetlen, hogy a kárpátaljai magyar közösség megmaradása érdekében a jogfosztások haladéktalanul megszűnjenek, a jogsértettek elégtételt kapjanak, a felelősöket felelősségre vonják és mielőbb biztosításra kerüljön legalább a területi autonómia a Bereg-vidéken élő magyarok és más kárpátaljai területeken élő magyarok számára a gagauz modell szerint az 1991-es népszavazás alapján.

Az erre biztosított határidő eredménytelen lejárta esetén pedig az ENSZ, az Európai Unió, az Európa Tanács és Ukrajna mellett Kína, Oroszország és USA bevonásával indokolt kezdeményezni Kárpátalja területi hovatartozásának újrarendezését és a magyar fennhatóság megteremtését az ott élő magyarok, ruszinok és ukránok életének, személyes biztonságának megóvása, jogainak szavatolása érdekében.

Nem engedhetünk soha a magyarok jogaiból ! Egy magyart ért jogsértés az egész magyar közösség elleni támadás is!

Honfitársi üdvözlettel:

A Nemzeti Jogvédő Szolgálat elnöksége nevében

Dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezetője