2019. március 19. 12:02

Molnár Ricsinek ugrál a pulzusa

Nem javult az állapota, így rövidesen újabb beavatkozásra szorul "M." Richárd, a Dózsa György úti baleset egyik vádlottja – írja a Blikk.

A maffiózó egy hete feküdt kés alá súlyos szívproblémája miatt. A többórás műtét állítólag nem volt komplikációmentes, és az intenzív osztályon se lett jobban.

– Kedden kétszer is megnyitottak a műtét alatt. Azóta nem áll helyre a pulzusom, 120-150 között ugrál – mondta a bulvárlapnak, hozzátéve: a műtét előtt nem voltak tünetei. Elmondása szerint folyamatosan monitorozzák a szívét, illetve kémiai anyagokkal is próbálták már helyrebillenteni a pulzusát, de hiába. – Elképzelhető, hogy még ma újraindítják a szívemet. Most várjuk a beavatkozásról szóló döntést, jelenleg is tart az orvosi tanácskozás – zárta rövidre Molnár.

A műtét hírétől hetek óta hangos volt a sajtó, hiszen szívbillentyű-elégtelensége miatt engedték ki a letartóztatásából.