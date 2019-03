Friss hírek :: 2019. március 20. 12:12 ::

Gyöngyösi szerint szégyen, hogy egyebek mellett a CEU "elüldözése" miatt ki akarják zárni a nyugati libsik a Fideszt

A szégyen már megesett, a Fidesz-kormány mostantól kezdve egész Európában a felelőtlenség, a megbízhatatlanság, a sportszerűtlenség, a hatalmi gőg, az árulás és a mértéktelen korrupció szinonimája lett - írja az "européer politikus".

Alább olvasható a teljes bejegyzése:

A szégyen már megmarad

Amikor ezeket a sorokat írom, még nem lehet tudni, hogy végül kizárják-e a Fideszt az Európai Néppártból, vagy csak felfüggesztik tagságát, esetleg megússza azzal, hogy mostantól Orbán Viktor minden egyes szavát árgus szemekkel figyelik majd. Úgy gondolom, hogy nekünk, magyar embereknek nem is ez az, ami igazán fontos. Az eredményt, akármi is legyen, majd megmagyarázzák a kormányzati megmondóemberek, esetleg pár milliárdból indítanak majd egy újabb plakátkampányt…

A szégyen azonban már megesett. A Fidesz-kormány mostantól kezdve egész Európában a felelőtlenség, a megbízhatatlanság, a sportszerűtlenség, a hatalmi gőg, az árulás és a mértéktelen korrupció szinonimája lett. Ma Orbán Viktor és kormánya ezt jelenti, és mindegy, hogy EPP-tagság nélkül vagy tagsággal, de jogfosztottan áll majd csütörtökön reggel a világ nyilvánossága elé. Erről a kormányról immár mindenki tudni fogja, hogy lopott, csalt, hazudott, gyanúba került, majd amikor a helyzet már menthetetlen volt, saját szövetségeseit és védelmezőit is elárulta.

De nemcsak őket árulta el, hanem minket, magyarokat is. Egy felelős kormány ugyanis mindenkor úgy dolgozik, hogy nemzetét, országát képviseli az emberek akaratából. Nemcsak a haverokat, nemcsak egy szűk kört, hanem minden magyart. Erre kaptak felhatalmazást. Amikor pedig egy kormány eljátssza a bizalmat és hazugságokba keveredik, akkor sajnos egy egész ország issza meg ennek a levét, és fizeti meg a politikai baklövések árát. Mi fizetjük meg a büntetéseket, mi nem kapjuk meg az elvont pénzeket, a mi nyugati határátkelőinket zárják le következmények nélkül, a mi külföldre vándorolt testvéreink jogait vonják meg szenvtelenül. És akkor hiába dúl-fúl majd Orbán Viktor, hiába fenyegetőzik, mert senki sem lesz, akit egy elszigetelt ország lenézett vezetőjének szavai érdekelnek.

Ezért nem tudok örülni a Fidesz csúfos kudarcának még akkor sem, ha politikai ellenfelük vagyok. Nekem ugyanis mindig a magyar nemzet érdeke az első: amikor pedig a fideszes politikusok majd szépen hazamennek a tárgyalásokról, és élik tovább világukat, a mi országunk marad majd ott a szégyenpadon. Őket persze nem fogja zavarni annyira, hiszen ha érdekelné őket a nemzet sorsa, akkor nem hozták volna ilyen helyzetbe Magyarországot. Akkor nem játszották volna el a barátaik bizalmát azért, hogy pár évig Döbrögiként terpeszkedjenek. Mert bármit is állítanak, nem a migrációs politika zavarja Európát. Hanem a pofátlan lopás. Az ellenzékre kirótt gigabírságok. Az MTA beszántása. A CEU elüldözése. Az igazságszolgáltatás függetlenségének korlátozása. Az ázsiai rendszerek előtti hajbókolás. Az állami milliárdokon terjesztett álhírek. És a sor végén saját korábbi barátaik pellengérre állítása, és teljes hülyének nézése.

Orbán európai karrierjének vége. Magyarország európai útja azonban nem érhet véget. A Jobbik ezért felelős politikát kíván folytatni: nemzeti érdekeink eredményes képviseletéhez barátokat és szövetségeseket akarunk gyűjteni. Mi nemcsak a földig meghajlást és az asztalborogatást ismerjük. Mi értelmesen is el tudjuk mondani, ha valami nem tetszik. Úgy, hogy Brüsszelben is megértsék. De akár tetszik, akár nem, Magyarország helyét már ezer éve kijelölték, mégpedig Európában. Ezért nekünk ott kell jól képviselnünk hazánkat, és a Jobbik képviselői ezt fogják tenni minden fórumon és az Európai Parlamentben is. Képviselni fogjuk, hogy a magyar dolgozóknak is tisztességes, európai bér járjon. Teremtsük meg a Béruniót! Képviselni fogjuk, hogy az európai pénzek felhasználóinak a felelőssége is európai legyen. Fogadjuk el az Európai Ügyészséget! Képviselni fogjuk, hogy az álhírek ellen fel kell lépni. Rendes közszolgálati médiát akarunk! Képviselni fogjuk, hogy Európának egységes, közös és erős választ kell adnia a migrációra. Védjük meg határainkat! Mi minden magyart képviselni akarunk.

Május 26-án választhatunk, hogy Magyarország merre menjen tovább: kivezetheti-e hazánkat a Fidesz Európából, és egy bérrabszolgaságon alapuló, bezárkózó, nyomorúságos diktatúra legyen, ahol a szabályokat naponta írják újra a Fidesz kedve szerint; vagy azt szeretnénk, hogy Magyarország egy sikeres európai ország legyen, amely kiszámítható mindennapokat és biztos gyarapodást kínál polgárainak. Ez a tét. Szavazzunk a Jobbikra!