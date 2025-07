Háború, Zsidóbűnözés :: 2025. július 12. 16:18 ::

A lerombolt gázai otthonok maradványait teszi pénzzé a "világ legerkölcsösebbje"

A „jogos önvédelmet gyakorló” Izrael többféle módszerrel és eljárással népirtást folytat a Gázai övezetben, ám még az egyelőre életben levő palesztin népesség kiűzése előtt a hadsereg a lakosság lerombolt otthonainak és közösségi épületeinek maradványaiból is szeretne minél nagyobb hasznot húzni. A palinfo.com hírportál beszámolója szerint a katonaság izraeli magánvállalkozókkal bontatja le, majd szállíttatja el a lerombolt épületek fém-, kő- és betonmaradványait Izraelbe, ahol újrahasznosítják azokat. A romok elszállításával Izrael a Gázai övezetbeli polgári infrastruktúra szándékos és szisztematikus lerombolásának árulkodó jeleit is szeretné eltüntetni.



Palesztin zászló leng Rafah város egyik romhalmazzá vált része felett. A fém-, kő- és betonmaradványok újrahasznosíthatók (fotó: Hátem Háled)

Az elmúlt napokban elképesztően aljas jelenségről számolnak be a Gázai övezetben tevékenykedő palesztin és külföldi tudósítók. A megszálló és népirtó izraeli hadsereg engedélyezi, sőt megbíz izraeli szállítókat, hogy a Gázai övezetben általa lerombolt magánházak, közösségi épületek maradványait „romeltakarítás” címén izraeli területre szállítsák. Az ilyen romok, illetve teljes épületrészek rengeteg vasat, követ és betondarabot tartalmaznak. A hadsereg az így „kinyert” anyagot újrahasznosítás céljából eladja az izraeli építőipari vállalatoknak, s ezáltal a palesztin lakosságot annak a lehetőségétől is megfosztják, hogy a gyilkolászás múltán az épülettörmeléket újrahasznosítás után esetleg fölhasználják az újjáépítéskor. Egyértelmű, hogy ezzel a művelettel Izrael egyben a háború utáni palesztin újjáépítés folyamatát is szeretné lelassítani (ha a Trump-tervnek megfelelően nem deportálják a Gázai övezet teljes népességét a Sínai-félszigetre és a környező országokba – H. J.).



Dr. Munír el-Burs a lebombázott otthona romjainál 2025 januárjában. A zsidók valószínűleg újrahasznosítják az épületmaradványokat – ha eddig már meg nem tették (fotó: X)

A palinfo.com idézi a Háárec című izraeli héber nyelvű újságot, amely szerint a lebombázott otthonok és középületek maradványainak építőipari cégeknek történő eladása mögött a hadsereg egyértelmű haszonszerzési vágya rejlik, s ezen kívül az az igyekezet, hogy eltüntessék a polgári lakosság otthonainak, közösségi épületeinek (kórházak, iskolák etc.) szisztematikus lerombolásával elkövetett háborús bűncselekmények bizonyítékait. Meg kell jegyezni, hogy az izraeli hadsereget az említett haszonszerzésen és a háborús bűncselekmények nyomai egy részének eltüntetésén kívül az is ösztönzi az épületromok elszállítására, hogy a palesztin szabadságharcosokat megfossza a romok fedezékéből történő hadműveletek kivitelezésétől.

Egyébként a fentebb említett Háárec azt is megírta: a Gázai övezetben minden egyes épület lebontásáért az izraeli hadsereg ötezer sekelt fizet az általa megbízott magánvállalkozónak. A vállalkozó bontási munkálatát természetesen az izraeli hadsereg biztosítja, de a bontási törmelék újrahasznosításra történő eladásából a katonaság így nagy haszonra tesz szert.



Dzsebálijjá földdel egyenlővé tett városrésze. Valóságos aranybánya az újrahasznosítóknak (fotó: Hátem Háled)

Dr. Munír el-Burs (angol átírásban: Moneer el-Borsh - منير البرش), a Gázai övezetbeli Egészségügyi Minisztérium főigazgatója, akinek családi otthonát még 2025 januárjában rombolta le az izraeli hadsereg, a sajtónak elmondta: az épületrombolás az izraeli hadsereg számára jó üzletté vált, miután az általa megbízott bontóvállalkozók tevékenységük folyamán a még le nem rombolt épületeket is lerombolják, hogy minél több újrahasznosítható építési törmeléket szállíthassak Izraelbe. Dr. Munír el-Burs ezzel kapcsolatban az X-oldalára ezt is írta:

A Gázai övezet északi részén levő Dzsebálijá településen kialakult helyzet példázza legjobban a polgári lakosság szisztematikus pusztítását, erőszakos kitelepítését, amire Izraelt a pusztítás iránti kielégíthetetlen vágya hajtja.

A Gázai övezet déli részén levő Rafah városában és környékén, a Gázai övezet északi részében és a Gázai övezet déli részében levő Hán Júnisz várostól keletre levő területen végbemenő történések a szisztematikusan elkövetett pusztítás látható jelei, amelyeket Izrael még azelőtt szeretne eltüntetni, mielőtt a Gázai övezet ismét megnyílik a nagyvilág számára – írja a palinfo.com.

Hering J. – Kuruc.info