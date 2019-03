Friss hírek :: 2019. március 27. 17:07 ::

Az osztrák Identitás Generáció közleménye Martin Sellner ügyében

Az osztrák szövetségi kormány bejelentette, hogy megvizsgálja az Identitárius Mozgalom (IBÖ) feloszlatásának jogi lehetőségeit. Az alkalmat a christchurch-i terrorista adománya adta, melyet Martin Sellnernek, az IBÖ szóvivőjének adott. Várjuk ezt a vizsgálatot, mert, mint a múltban számos hasonló vádról, erről is be fog bizonyosodni annak valótlansága.

Az IBÖ feloszlatásáról azért beszélt a kancellár, mert 2018 elején érkezett egy 1500 eurós adomány Martin Sellnernek (nem pedig az IBÖ-nek). Ez a későbbi christchurch-i terrorista Breton T.-től származott, aki akkoriban még teljesen ismeretlen volt.

Azt várják el Sellnertől, amit a titkosszolgálatok sem tudtak

Egyetlen titkosszolgálat és Martin Sellner sem tudott a terrorista terveiről, aki szokás szerint megköszönte az adományt, mint mindenkinek. Semmilyen más kapcsolat Sellner és a terrorista között nem volt.

A hatóságok feladata lett volna a korábban Ausztriában is megfordult Tarrant lekövetése, de az osztrák hatóság el volt foglalva a hazafias matricák vadászatával. Ennek a kudarcnak az árát valószínűleg ártatlan embereknek kellett megfizetni. Sellnert nem lehet ezért hibáztatni.

Békés és demokratikus mozgalom vagyunk



Hallhatjuk azt is, hogy az adomány a terrorista számításainak része volt. A manifesztumában Tarrant kitért arra is, hogy békés és demokratikus mozgalmakat akar radikalizmusba taszítani, ebben pedig úgy néz ki, az osztrák kormány és média is partner lenne. De mi továbbra is ragaszkodunk békés és demokratikus működésünkhöz – mondta Martin Sellner.

Elkötelezettek vagyunk a regionális, osztrák és európai identitás megőrzésében 2012 óta. Hét év alatt mindig békés és erőszakmentes aktivizmust folytattunk, mert elutasítjuk a szélsőségesség és a politikai erőszak minden formáját. Ezért határozottan elítéljük a szörnyű christchurch-i merényletet.

A hazafias civil társadalom kriminalizálása



2018-ban a grazi ügyészség tizenhét aktivistát hurcolt meg, akiknek a bírósági eljárása jogerősen véget ért és mindannyiukat felmentették az összes vádpont alól. Mivel a legutóbb sem sikerült semmilyen módon befeketíteni az osztrák mozgalmat, így ismét próbálkoznak, egyre durvább eszközökkel. Ez azt mutatja, hogy a jobboldali, populista kormány Sebastian Kurz és Heinz-Christian Strache vezetésével még jobban fél a civil hazafiaktól, mint az előző, baloldali kormány. Ez szégyen a „schwarzblau” kormányra nézve.

Nem tartunk a vizsgálattól



Nincs rejtegetni valónk és biztosak abban, hogy az aktivizmusunk folytán sem az alkotmányosság, sem a szólásszabadság nem sérül. Együttműködünk a hatóságokkal, hogy a média valótlan állításairól mihamarabb kiderüljön az igazság és tisztázhassuk – ismét – a mozgalmat.

Biztosak vagyunk abban, hogy azokat az embereket, akiknek Ausztria a pártpolitikai karrieren túl is a szívében él, nem fogják tudni megfélemlíteni. Elutasítunk minden vádat és szorosan Martin Sellner mögött állunk.