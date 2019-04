Friss hírek :: 2019. április 8. 15:25 ::

Ásotthalmon járt az AP

Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke írja közösségi oldalán:

Ma az Amerikai Egyesült Államok legrégebbi és legnagyobb hírügynöksége, az Associated Press (AP) stábja járt nálam, és arról kérdeztek, hogyan tud a Mi Hazánk a Fidesz mellett megerősödni, hiszen a kerítésépítés és a migráció témájának átvételével, korábbi programpontjaink lenyúlásával a Fidesz nem hagy nekünk helyet. Azt válaszoltam, hogy a Fidesz részben csak kampányfogásként vett át tőlünk, régi nemzetiektől néhány programpontot, másrészt nem ad választ például a kivándorlásra, Brüsszelben nem követeli a magyar bérek felzárkóztatását, szégyenszemre a Rothschildok bankára, Macron követel egységes európai minimálbért is, nem a Fidesz. Mi, többek között a magyar dolgozókért, tisztességes munkaidőben tisztességes bérekért, a kivándorlás megállításáért is harcolni fogunk Brüsszelben.