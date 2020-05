Friss hírek :: 2020. május 3. 13:29 ::

Érettségi: nagy hangsúly van a biztonsági intézkedéseken

Nagy hangsúly van a biztonsági intézkedéseken a hétfőn kezdődő érettségin, amelyre több mint 84 ezren jelentkeztek - mondta a köznevelési államtitkár a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs online sajtótájékoztatóján vasárnap.

Maruzsa Zoltán kiemelte: a vizsgák 9 órakor kezdődnek, hogy az intézményekbe való eljutás egyszerűbb legyen, és "ne torlódjanak össze" az érettségizők és a munkába igyekvők tömegei. Hozzátette, a tömegközlekedésben sűrűbben indítanak járatokat, az intézmények előtt, a közterületeken a rendőrség segíti a forgalomirányítást.

Utalt rá, a vizsga írásbeli lesz, hogy a felére csökkentsék a személyes kontaktusok számát.

A tanulóknak a vizsgáknak helyet adó intézmények folyosóin és közösségi helyiségekben kötelező, a vizsga közben pedig erősen ajánlott a maszkviselés - közölte. Hangsúlyozta, a védekezést megszervezték, az ehhez szükséges maszkok, fertőtlenítőszerek kiszállítása megtörtént, az épületekben kitakarítottak, ellenőrizték a mosdók, közösségi területek felszereltségét.

Az államtitkár jelezte: az intézményekben az érettségi alatt folyamatosan betartják a higiéniás intézkedéseket, takarítanak, az épületek kapuit, ajtóit kitámasztják, a vizsga nyitott ablakok és szellőztetés mellett zajlik. A vizsgák alatt legfeljebb 10 vizsgázó lehet egy teremben, közöttük legalább másfél méter távolságot kell tartani - mondta.

Maruzsa Zoltán kitért rá, hogy a vizsgabeosztás elkészült, az idősebb, krónikus beteg pedagógusokat tehermentesítették. Egyúttal köszönetet mondott minden tanárnak, aki munkát vállalt az érettségin, mert a vizsga az ő áldozatvállalásuknak köszönhetően szervezhető meg.

Az államtitkár emlékeztetett rá, hogy nem kötelező részt venni az érettségi vizsgán. Rámutatott, hogy ősszel is lesz érettségi és a keresztféléves felsőoktatási felvételit is meghirdetik. "Bárki, akár holnap reggel is dönthet úgy, hogy a vizsgát későbbre halasztja" - jelentette ki.

(MTI)