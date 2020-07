Friss hírek, Külföld :: 2020. július 6. 15:56 ::

Orbán szerint új lendületet kaphatnak a horvát-magyar kapcsolatok

Orbán Viktor gratuláló levelet írt Andrej Plenković horvát miniszterelnöknek, a Horvát Demokratikus Közösség (HDZ) elnökének a párt választási győzelméhez; írásában jelezte: készen áll a Közép-Európa megerősítését célzó stratégiai párbeszéd folytatására - tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke hétfőn.

"Bízom abban, hogy a kormányalakítást követően új lendületet kap a magyar-horvát kapcsolatok folytatására irányuló együttműködésünk - írta Orbán Viktor, aki biztosította horvát hivatali partnerét arról, hogy a magyar kormány elkötelezett Európa biztonságának, versenyképességének megőrzése iránt, és készen áll a Közép-Európa további megerősítését célzó stratégiai párbeszéd folytatására.

"Meggyőződésem, hogy kormányaink szoros együttműködése hatékonyabbá teszi a koronavírus-járvány elleni védekezésünket, és a gazdaságaink újraindításához is segítségül szolgál" - fogalmazott levelében a magyar kormányfő.

A győztes HDZ megkapja a támogatást a parlamenti többséghez

A vasárnapi parlamenti választásokon győztes, de abszolút többséget nem szerzett Horvát Demokratikus Közösségnek (HDZ) a vele eddig is kormánykoalícióban lévő liberális Horvát Néppárt (HNS), valamint a Reformisták és a kisebbségi képviselők támogatásának köszönhetően megvan a parlamenti többsége - jelentette be hétfőn Twitter-oldalán Marko Milic kormányszóvivő.

A választási eredmények közel százszázalékos feldolgozottsága alapján a HDZ a diaszpóra képviselőivel együtt 69 mandátumot szerzett. A győztes pártot támogatásáról biztosították a kisebbségi képviselők (8 mandátum), valamint a HNS és a Reformisták (1-1 mandátum), és velük együtt 79 fős többsége lesz a 151 fős horvát száborban - közölte a szóvivő.

A szerb kisebbségi pártnak (SDSS) három képviselője ül a parlamentben. Milorad Pupovac, a SDSS elnöke a sajtónak úgy nyilatkozott: kedden ülésezik a párt elnöksége, ahol megvitatják a következő lépéseket, valamint arról a megbeszélésről is szó lesz, amelyet Plenkoviccsal folytatott hétfőn. Hozzátette ugyanakkor: valószínű, hogy az, ami négy évvel ezelőtt közelebb hozta őket a HDZ-vel, most is közelebb hozza őket egymáshoz.

Furio Radin olasz kisebbségi képviselő bár támogatásról biztosította Plenkovicot, egy feltételt állított: a HDZ nem léphet koalícióra a radikális jobboldallal, azaz a választásokon harmadikként befutott Haza Mozgalommal.

Radimir Cacic, a Reformisták egyetlen mandátumot szerzett képviselője szerint a baloldalnak nincs ereje átvenni a hatalmat, és úgy vélte, a jobbközép most valóban jobbközéppé válhat.

Az alkotmány szerint Horvátországban az államfő írja ki a parlamenti választásokat és hívja össze a parlament első plenáris ülését. Továbbá ő bízza meg kormányalakítással is azt a kormányfőjelöltet, aki a legtöbb képviselő bizalmát élvezi.

Bár Zoran Milanovic elnök már a választások éjszakáján beszélt Plenkoviccsal és Davor Bernardiccsal, a szociáldemokraták elnökével, még nem jelölte ki a konzultációk időpontját.

(MTI)