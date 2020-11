Friss hírek :: 2020. november 26. 16:04 ::

Mi Hazánk: sikerpropaganda helyett a problémákkal foglalkozzon a kormány!

A világjárvánnyá nőtt új típusú koronavírus sajnos hazánkban is makacsul tartja magát, és elsődleges szerepe mellett a mellékhatásai sem elenyészőek. Nem csak hazánkat, hanem alapjaiban az egész világot megbénította a járvány, viszont sok múlik az adott országokban hozott intézkedéseken is.

A gazdaságra gyakorolt hatásai csak most kezdenek „beérni”, tönkretéve ezzel a hazai vállalkozások egy jelentős részét, hiszen több mint százezer vállalkozás szünetelteti tevékenységét. Közülük a kis bevételű, kezdő vállalkozásoknak az sem megoldás, ha átmenetileg csökken az adóterhük, vagy ha a bérköltségeik egy részét átvállalja az állam. A Mi Hazánk Mozgalom javaslata, hogy a támogatásokat az árbevételhez kell igazítani, és a legkiszolgáltatottabbaknak a magyar munkahelyek megtartása érdekében száz százalékos állami támogatást kell biztosítani, hasonlóan azon ágazatokban dolgozókhoz, akik a pandémia miatt teljesen ellehetetlenültek. Ilyen a turizmus és a vendéglátás, vagy a személyszállítás azon szereplői, akik a korlátozások miatt kénytelenek tevékenységüket szüneteltetni.

A mezőgazdaság egyébként is kihívásokkal teli ágazata is megsínyli a jelenlegi helyzetet, hiszen, bár a termelésben és a kibocsájtott összértékben egyelőre nem érezhető a járvány hatása, a beruházási, fejlesztési, szállítmányozási, beszerzési részén már mutatkozott az ágazatban a probléma. Hosszú távon baj lehet a vetőmag és növényvédőszerek beszerzésénél, valamint az export is visszaesést fog produkálni. Számolni kell azzal is, hogy amennyiben az idén esetleg problémát okozott a termelés megszervezése, akkor az a jövő évi fogyasztásra lehet negatív hatással, ugyanis akkor a hiány következtében az árak tovább nőhetnek. Ennek kiküszöbölésére a Mi Hazánk Mozgalom javaslata, hogy a Magyar Államkincstár gyorsított eljárásban fizesse ki minden érintett termelőnek még idén a területalapú támogatások nagy mértékű előlegeit, illetve a biztos felvevő piac létrehozásának érdekében a Nemzeti Agrár Kamara szervezze meg a jobbára hazai értékesítés feltételeit és logisztikáját. Az élelmiszerek és a legkeresettebb használati cikkek árai napi szinten drágulnak, amelyeknek csakis egy hatósági ár bevezetése szabna gátat. A kormánytól elvárjuk, hogy a sikerpropaganda helyett a problémákkal foglalkozzon, azokra keressen megoldást, figyelembe véve az ágazatok igényeit és a szakmai grémiumok iránymutatását - írja közleményében Dócs Dávid, a Mi Hazánk Mozgalom alelnöke.