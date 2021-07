Friss hírek :: 2021. július 29. 16:58 ::

Mi Hazánk: csökkentse a kormány az üzemanyagok adóterheit!

Pénteken újra emelkednek az üzemanyagárak a hazai kutakon, a benzin átlagára 454 forint lesz literenként, ami új történelmi csúcs, míg a gázolaj 449 forintra emelkedik, ami mindössze egy forinttal marad el a korábbi rekordtól. Ez az árszint a koronavírussal kapcsolatos lezárások után egyébként is nehézségekkel küzdő vállalkozásoknak, és a családoknak is olyan többletköltséget eredményez, ami akár likviditási problémához is vezethet.

A Mi Hazánk elvárja a kormánytól, hogy ne csak a kommunikációban segítse az ország és a gazdaság újraindítását, hanem azonnali és érdemi lépéseket tegyen annak érdekében. Elsősorban az üzemanyagok adóterheinek csökkentését tartjuk elfogadható és gyorsan kivitelezhető lépésnek. A jelenlegi üzemanyagár 53%-át ugyanis a 120 forintos jövedéki adó és a 27%-os áfa teszi ki. Ami különösen felháborító, hogy még a jövedéki adóra is rárakódik az áfa, ami önmagában 30 forint körüli összeget húz ki az emberek zsebéből.

Itt az ideje, hogy Orbán Viktor tettekkel támassza alá 2004-es szavait, amikor azt mondta: "Vagy a jövedéki adót kell drasztikusan, 20 százalékkal csökkenteni, vagy a benzin áfáját" - idézi Szajlai János, a Mi Hazánk Mozgalom Borsod-Abaúj-Zemplén megyei szervezője, választókerületi elnök, a párt országgyűlési képviselőjelöltje.