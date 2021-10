Friss hírek :: 2021. október 26. 19:09 ::

A Mi Hazánk azonnali lépéseket követel az üzemanyagárak megfékezésére

Orbán Viktor tegnapi parlamenti kijelentései megerősítették, hogy a kormány nem hajlandó érdemben foglalkozni a tarthatatlan üzemanyagárakkal. Ahogy korábban Gulyás Gergely, úgy most a miniszterelnök is az öt éve módosított jövedéki törvény mögé bújva, elégségesnek gondolja az általuk megtett lépéseket.

A Mi Hazánk Mozgalom továbbra is az üzemanyagok adóterheinek azonnali csökkentését tartja elfogadható megoldásnak. Mint már júliusban is jeleztük, különösen felháborító az üzemanyagok ár összetételében, hogy a jövedéki adóval már megterhelt üzemanyagárra rakódik rá az áfa. Ha nem adóztatnák meg az adót is, akkor a jelenlegi árak helyett a benzin 32,4 Ft-tal, a gázolaj pedig 29,8 Ft-tal lenne olcsóbb literenként. Könnyítést eredményezne az is, ha a az EU–ban első helyen álló 27%-os áfakulcs csökkentését fontolóra venné a kormány.

További lépésként szorgalmazzuk az üzemanyagárakra a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló törvény kiterjesztését. A törvény azt mondja, idézem: "A lakossági terhek csökkentése, a jövedelmek felhasználásának szabadsága, a létfenntartáshoz szükséges, mindenképpen kifizetendő háztartási tételek árának csökkentése egyértelmű és határozott igény valamennyi állampolgár részéről. Az Országgyűlés biztosítani kívánja az indokolatlanul magas lakossági terhek mérséklését.” - ami egyértelműen vonatkoztatható a lassan megfizethetetlen üzemanyagokra is. A Brüsszellel folytatott rezsiharccal elfoglalt kormány végre beláthatná, hogy az üzemanyagok ára is elengedhetetlen része az életünknek, aminek emelkedése nehezíti a munkába és iskolába járást, illetve további áremelkedéseket von maga után a fogyasztói árakban és szolgáltatásokban is, írja közleményében Szajlai János, a Mi Hazánk Mozgalom Borsod-Abaúj-Zemplén megyei szervezője, választókerületi elnök, a párt országgyűlési képviselőjelöltje.