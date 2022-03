Az amerikai-orosz háború, ami ukrán területen zajlik, valójában az új világrendről szól, de nem engedhetjük, hogy a magyarokkal fizettessék meg annak az árát, amihez semmi közünk - írja közleményében Dúró Dóra, a Mi Hazánk elnökhelyettese, hozzátéve, hogy a gazdasági érdekek egymásnak feszülését láthattuk a covid-oltásokkal kapcsolatban is, és mindez folytatódik most, a mi bőrünkre.

A Mi Hazánk szerint csak a magyarok biztonsága és érdeke számít:

- Nem támogathatunk olyan szankciókat, amelyek a magyaroknak is hátrányt jelentenek, hiába vezetné be azokat Brüsszel.

- Nem támogathatjuk Ukrajna feltétel nélküli EU-csatlakozását.

- Nem támogathatjuk a kollektív megbélyegzést, amit most például a sportban tapasztalunk világszerte az oroszokkal szemben.

- A kárpátaljai magyarok önrendelkezéséért síkra kell szállni.

- Ki kell mondani, hogy ez a háború az új világrendről szól Amerika és Oroszország között