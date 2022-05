Friss hírek :: 2022. május 11. 21:45 ::

Mi Hazánk: veszélyben a rendőrség működése

A Mi Hazánk mint rendpárti szerveződés régóta hangoztatja, hogy a rendvédelem kérdésköre nemzetbiztonsági kérdés. Ehhez képest azt látjuk, hogy a rendőrség egyre kevésbé tudja ellátni feladatát, a magyar kormány pedig úgy csinál, mintha minden a legnagyobb rendben lenne.

Pedig ennek éppen az ellenkezője az igaz! Egy friss ORFK-s felmérés arról ad képet, hogy nagyon nagy arányban visszaesett azoknak a fiataloknak száma, akik rendőrnek készülnek Magyarországon. A két évig tartó tiszthelyettesi technikumi képzésre idén már csak 460-an jelentkeztek. Hivatalos adatok szerint a hivatásos állomány pozícióinak körülbelül tíz százaléka, vagyis körülbelül négyezer pozíció betöltetlen.

Bár a hivatalos tájékoztatás szerint a rendőrség ezzel az állománnyal is „maradéktalanul el tudja látni” a feladatait, a szakszervezeti vezetők szerint ez csak úgy lehetséges, hogy a rendőrök sok túlórát vállalnak, valamint rendszeresen az otthonuktól távol is dolgoznak. Fűzzük hozzá ehhez azt is, régóta bevett gyakorlat, hogy civil fegyveres biztonsági őröket bíznak meg akár járőrözési feladatokkal is párban egy rendőrrel, viszont nekik nincs intézkedési jogkörük.

Ezek oka kétségtelenül abban keresendő, hogy megalázóan alacsonyak a fizetések, a Fidesz elvette a szolgálati nyugdíj lehetőségét, és a kampányfogásként értelmezhető "fegyverpénz" hosszú távon nem oldja meg a rendőrség problémáit. Márpedig a rendőrség problémája a magyar emberek gondja is, hiszen ha nincs rendőr, ki fogja őket megvédeni a bűnözőktől?

A Mi Hazánk ébresztőt fúj, azonnali béremelésre, kiszámítható jövőképre és a szolgálati nyugdíj visszaállítására van szükség! - írja közleményében Lantos János, a Mi Hazánk Munkaügyi Kabinetjének elnöke.