Anyaország :: 2025. július 9. 10:20 ::

Túl szélesek az új CAF villamosok, több tervezett vonalon nem férnek el

Folyamatosan érkeznek az új CAF villamosok Budapestre, amelyekből uniós támogatás segítségével összesen 51-et rendelt a főváros, noha pár hónapja úgy tűnt, megakadhat a projekt a kormány trükközése miatt. Május végén azonban a kormány beadta a derekát, aláírta a szükséges szerződéseket, elhárult ez az akadály, írja a 24.

Most azonban egy újabb probléma derült ki a Fővárosi Önkormányzat klímavédelmi, közlekedési és városfejlesztési bizottságának ülésén, amiről a Telex számolt be. A CAF villamosok száma elérte a kritikus tömeget, ami a következő problémákat hozza magával, mivel ezek a villamosok valamivel szélesebbek a korábbi járműveknél:

fel kellett volna újítani a ferencvárosi remízt, hogy fogadni tudják az új járműveket;

két másik remízen is fejleszteni kellett volna, vágányokat, kitérőket, karbantartó csarnokokat kell építeni;

az új vonalaknál át kell építeni a vágányhálózatot, megerősíteni az áramellátást, megemelni a peronokat. A 2-es vonalon például a viaduktnál és az alagútnál is kellene végezni pár fejlesztést.

Mindezekhez 32,5 milliárd forintos fejlesztés kellene, de szinte semmi esély nincs rá a főváros jelenlegi csődközeli helyzetében. És ebben nincs benne a Szabadság híd esetleges átalakítása, mert a próbafutáson kiderült, hogy leér a CAF orra a felhajtónál, de a súlya miatt egyébként is csak korlátozásokkal engedték volna fel rá.

A legvalószínűbb fogatókönyv szerint két kocsiszínt, az angyalföldit és a ferencvárosit alakítják át, összesen 340 millió forint értékben, így legalább a tárolásuk meg lesz oldva az új villamosoknak.

„Nem arról van szó, hogy a BKK szakemberei ne tudták volna, mekkora villamost rendelnek, és most lepődtek meg. Nem, a magyarázat prózaibb: a jogállami viták miatt a szükséges beruházásokhoz a forrást nem kapta meg Magyarország, így Budapest sem” – reagált a cikkre Vitézy Dávid fővárosi képviselő, volt közlekedési államtitkár, hozzátéve, hogy az első perctől tudták, hogy az új alacsonypadlós villamosokhoz más infrastruktúra kell.

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) fontosnak tartozza hangsúlyozni, hogy az új CAF villamosok beszerzése az eredeti tervek szerint együtt járt az infrastruktúra átalakításával.

„A kormánnyal való tárgyalások során a BKK és a főváros világossá tette, hogy akkor teljes a csomag, akkor hasznosulnak megfelelően és tudják szolgálni a budapestieket a villamosok, ha a hozzá kapcsolódó hálózati és kocsiszíni infrastruktúrák is elkészülnek, biztosított ezek forrása is. Ennek megfelelően az infrastrukturális fejlesztések (vonali fejlesztések, kocsiszínek is ) bekerültek az RRF-forrás helyreállítási tervébe a hozzá kapcsolódó forrással összesen 96,4 milliárd forint értékben. Erről kormányhatározat is született (1495 /2021. (VII.23.), mely tartalmazza az infrastruktúra-fejlesztéseket is.

A BKK erre alapozva készítette elő, a BKV-val és a fővárossal is szoros együttműködésben a szükséges fejlesztéseket. Sőt, a villamosok lehívása is erre a fejlesztési csomagra számítva történt meg.

Az infrastruktúra-fejlesztéseket a BKK és a BKV előkészítette az EU-források fogadására, hogy amennyiben az infrastruktúrára is megkapják a pénzt, azonnal indíthatók legyenek.