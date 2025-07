Külföld :: 2025. július 9. 14:22 ::

Demokratikus politizálást és mihamarabbi lefegyverzést sürgetett videóüzenetében a PKK bebörtönzött vezetője

A demokráciát és a jogállamiság fontosságát hangsúlyozta, valamint a Kurdisztáni Munkáspárt (PKK) mihamarabbi lefegyverzése mellett szállt síkra szerdán közzétett videóüzenetében a gerillaszervezet bebörtönzött vezetője, Abdullah Öcalan.

A júniusban készült, a PKK-hoz közel álló Firat hírügynökség által nyilvánosságra hozott felvételen az 1999 óta börtönben lévő Öcalan emellett felszólította a török parlamentet, állítson fel egy, a fegyverletételt, illetve a békefolyamatot felügyelő bizottságot, valamint aláhúzta: nagyon fontos, hogy a török törvényhozás harmadik legnagyobb pártja, a kurdbarát DEM együttműködjön a többi parlamenti párttal.

"A fegyveres harc idejének vége; ez nem veszteség, hanem történelmi nyereség" - fogalmazott a hétperces videóban Öcalan, hozzátéve: a fegyveres harc korszakát felváltja a demokrácia és a jogállamiság kora.

Hangsúlyozta azt is, hogy a szervezet "elérte fő célját", és hozzátette, hogy minden további fegyveres küzdelem zsákutca lenne.



inşallah barışı temeni olsun 26 yıl sonra Abdullah Öcalaninşallah barışı temeni olsun pic.twitter.com/pnTI0QBQ8r July 9, 2025

A Törökország mellett az Európai Unió és az Egyesült Államok által is terrorszervezetnek minősített PKK májusban jelentette be a fegyveres harc befejezését, egyúttal saját maga feloszlatását is

A szervezet 1984-ben kezdett fegyveres lázadást Törökország ellen, egy független kurd állam létrehozását tűzve ki célul. A konfliktus azóta több mint 40 ezer ember életét követelte, súlyos gazdasági terheket rótt az országra, és mély társadalmi feszültségeket szított. Ankara közölte, hogy a PKK feloszlatásáról szóló döntés ellenére is folytatódnak az összecsapások a török erők és a szervezet fegyveresei között Délkelet-Törökországban és Észak-Irakban, és Törökország továbbra is csapásokat mér a PKK raktáraira és bázisaira a térségben.

(MTI)