Ráhelék megint lelépnek az országból a választás előtt

Nem véletlen, hogy éppen kedden jelent meg Orbán Ráhel bejelentése az Instagramon arról, hogy felvették egy amerikai egyetemre tizenöt évvel azután, hogy egy nyarat már eltöltött a bostoni egyetemen – állítja a Válasz Online.

A portál Facebook-oldalán Bódis András újságíró számol be arról, hogy a lap kedden reggel 8 óra 50 perckor 18 pontos kérdéssort küldött el Tiborcz Istvánnak, a kormányfő vejének, Orbán Ráhel férjének.

A levélben jeleztük: mivel a családja életét érintő téma is van a szövegben, semmiképpen nem szeretnénk addig nyilvánosságra hozni semmit, amíg nem érkezik tőle hivatalos megerősítés vagy cáfolat. A kormányfő vejének sajtóügyeit intéző, Orbán Ráhel ügyvezetésével működő BDPST Koncept Kft. munkatársa 9 óra 54 perckor sms-ben reagált: vették a megkeresésünket, és jelentkeznek majd a válaszokkal.

A Válasz Online kérdéssorának első pontja így szólt: „Több forrásunk is megerősítette, hogy a következő hónapokban az Önök családja az Egyesült Államokba, New Yorkba költözik, gyermekeik ott folytatják ősztől a tanulmányaikat. Igaz ez az információ? Ha igaz: mi indokolja, hogy – 2021–2022-höz hasonlóan – most is külföldre költöznek?”

A lap a kérdésében arra utalt, hogy a Tiborcz-Orbán házaspár és a családjuk éppen a 2022-es parlamenti választás előtt fél évvel egyszer már ideiglenesen elköltözött az országból, akkor Marbellán várták ki a választási kampány lecsengését.

A portál ugyanakkor számított rá, hogy a nekik küldött válasz előtt Tiborczék egy közleményben vagy közösségi médiás bejegyzésben jelentik majd be az ideiglenes országváltást. Ez is történt: kedden délután Orbán Ráhel jelentette be, hogy amerikai költözést fontolgatnak.

A kormányfő lánya ugyanakkor az Instagramon még csak lehetőségként említi a tervezett lépést. Mint írta, „a végleges elhatározás ugyanakkor még előttünk áll – mérlegelünk, gondolkodunk, beszélgetünk róla, családként”.

Csakhogy a Válasz Online információi szerint a kérdés lényegében már eldőlt: hetekkel ezelőtt véglegesítették a gyerekek hivatalos iskolaügyeit (kiiratkozás innen, beiratkozás odaát), írja a 24.

