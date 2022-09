Friss hírek :: 2022. szeptember 11. 22:22 ::

Balos bukta Budán

A Momentum elnökének körzetében vérzett el a baloldal, pedig még Karácsony Gergely is kampányolt az ellenzéki jelöltnek, írja a Mandiner.

Fazekas Csilla, a Fidesz-KDNP jelöltje nyerte Budapest I. kerületében az időközi egyéni választókerületi képviselő választást. Ezzel három év után elbukta többségét a baloldal Buda emblematikus kerületében. Azért kellett időközi önkormányzati választást tartani, mert a momentumos Gelencsér Ferenc parlamenti mandátumot szerzett.

Miért is volt kiemelt fontosságú ez az időközi választás? Több okból is. 2019-ben és 2022-ben is az ellenzék húzta be ezt a körzetet, valamint ezen a választáson múlt a baloldal többsége.

Tovább bonyolítja a helyzetet az a tény, hogy a kerületi képviselő-testületben helyet foglal két jobbikos politikus is, tehát az még a jövő zenéje lesz, hogy a párt képviselői támogatni fogják-e a baloldal által meghozni kívánt döntéseket - aggodalmaskodik feleslegesen a fideszes lap.

Fontos leszögezni azt is, hogy az ellenzék nem vette félvállról a választást. Keményen mozgósított a körzetben az elmúlt hetekben. Részt vett a momentumos jelölt kampányában Karácsony Gergely főpolgármester és Kunhalmi Ágnes is.

A választást a Fidesz jelöltje, Fazekas Csilla nyerte. A politikus közösségi oldalán köszönte meg a támogatást.

„Több mint, 50%! Győztünk! Köszönöm Budavár!” – osztotta meg a Facebookon Kis Grófo-kompatibilis helyesírással Fazekas Csilla.

A Fidesz jelöltje 52 százalékos többséggel nyerte el mandátumát.