A pozsonyi kormány újból meghosszabbította az ellenőrzést a magyar-magyar határon

Ismét meghosszabbítja Szlovákia a még október elején bevezetett ideiglenes határellenőrzést a szlovák-magyar határon - jelentette a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség a pozsonyi kormány hétfői döntésére hivatkozva.

Az illegális migráció megfékezésének szükségességével indokolt, s már többször megújított hosszabbítás ezúttal egy hónapra szól, vagyis december 23-ig lesz érvényben.

Szlovákia október 5-én vezetett be ideiglenes határellenőrzést a szlovák-magyar határon. A döntésre egy nappal azt követően került sor, hogy Csehország, Ausztria és Lengyelország hasonló intézkedést vezettek be szlovák határukon. A határellenőrzés célja a pozsonyi kormány közlése szerint a következő időszakban is az lesz, hogy minél kevesebb illegális migráns érkezzen az országba, illetve kiszűrjék a közrendet és az állambiztonságot ezzel összefüggésben potenciálisan veszélyeztető tényezőket. Az ellenőrzéseket is - ugyanúgy, mint eddig - a határ teljes hosszán végzik.

A mostani - és az előző hasonló - javaslatokat előterjesztő szlovák belügyi tárca szerint az októberben bevezetett határellenőrzések "teljesítik a hozzájuk fűzött reményeket", mivel csökkent a tiltott határátlépéssel próbálkozó, s eközben elfogott illegális migránsok száma.

A szlovák hivatalos szervek adatai szerint a nyugat-balkáni tranzitútvonalon Szlovákiába érkező illegális migránsok száma az idén már elérte a 46 ezret, míg tavaly az egész év folyamán 5 ezer volt.

(MTI)