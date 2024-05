Friss hírek :: 2024. május 26. 14:42 ::

Nem írják alá a WHO pandémiaszerződését

Tedrosz Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója elismerte vereségét, de szerinte ez nem kudarc és nem adja fel azt a tervét, hogy később aláírják az országok a pandémiaszerződést – írja Szakács Árpád publicista.

“Több mint kétéves tárgyalássorozat után nem sikerült megegyezni a WHO pandémiaszerződéséről, így a hétfőn kezdődő találkozón nincs mit aláírni” – ismerte el Roland Driece, a WHO megállapodással foglalkozó tárgyaló testületének társelnöke.

Hozzátette: “Az országok nem tudtak egy mindenki számára elfogadható tervezetet kidolgozni, pedig a WHO azt remélte, hogy a hétfőn Genfben kezdődő éves egészségügyi miniszteri találkozón sikerül megállapodni a végleges szerződéstervezetről.”

„Nem ott tartunk, ahol reméltük, amikor elkezdtük ezt a folyamatot” – mondta Roland Driece, hozzátéve, hogy a világjárványra való reagálás módjáról szóló nemzetközi megállapodás véglegesítése „az emberiség érdekében” kritikus fontosságú.

Driece elmondta, hogy az Egészségügyi Világközgyűlés a jövő héten elemezni fogja a munkája tanulságait, és megtervezni a további lépéseket, és sürgette a résztvevőket, hogy hozzák meg „a megfelelő döntéseket a folyamat továbbviteléhez”, hogy egy nap megszülessen a világjárványról szóló megállapodás, „mert szükségünk van rá”.



Roland Driece (forrás: who.int)

Tedrosz Gebrejeszusz, a WHO vezetője a tárgyalások utolsó napjának eredménytelensége után ingerült módon csalódottságának adott hangot, de beszédében ragaszkodott ahhoz, hogy „ez nem kudarc”.

„Mindent meg fogunk próbálni, abban a hitben, hogy bármi lehetséges, és véghezvisszük, mert a világnak még mindig szüksége van egy világjárványügyi szerződésre" – mondta Tedrosz Gebrejeszusz.

Hozzátette: „Most az számít, hogy mikor tanulunk ebből, és hogyan tudjuk újraindítani a dolgokat, újrakalibrálni a dolgokat, azonosítani a fő kihívásokat, majd továbblépni."

Az elmúlt hetekben más országok mellett Anglia, Szlovákia és Hollandia is jelezte, nem írják alá a pandémiaszerződést, mert az veszélyezteti a szuverenitásukat.

A pandémiaszerződés keretében adtak volna felhatalmazást a marxista Tedrosz Gebrejeszusznak, a WHO terrorista múltú főigazgatójának arra, hogy elvegye a nemzetállamok egészségügyi szuverenitását és kiszolgáltassa a magyar embereket is a WHO finanszírozóinak, a gátlástalan Big Pharma üzleti érdekeinek. Az ezzel kapcsolatos híreket a hazai jobboldali és baloldali médiafelületek elhallgatták.

Magyarországon továbbra is a Mi Hazánk Mozgalom az egyetlen politikai erő, amelyik megpróbálta felhívni a figyelmet a WHO pandémiaszerződés veszélyeire. A párt május 12-én Budapesten nagyszabású demonstrációt szervezett, amelyet szintén elhallgatott a hazai média, még az adófizetők pénzén működő MTI sem tudósított az eseményről. Toroczkai László többször is a parlamentben kérdezte a kormányt, legutóbb múlt héten.

„Ez egy óriási győzelem a szabadságért. A globalisták terve, hogy a világot a WHO alatt egyesítsék, megbukott – egyelőre!” – értékelte a fejleményeket Substack-csatornáján Peter Immanuelsen, aki évek óta küzd a WHO-terve ellen.