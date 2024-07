Friss hírek :: 2024. július 6. 11:20 ::

Vucic: a baráti Szerbia Európa része

Szerbia Európa része, nem tud és nem is akar máshová tartozni, Szerbia számára az egyetlen járható út az európai út - mondta Aleksandar Vucic szerb köztársasági elnök péntek este Belgrádban, ahol Magyarország belgrádi nagykövetsége szervezett fogadást a magyar soros EU-elnökség alkalmából.

A szerb államfő megköszönte Magyarország támogatását, és meggyőződésének adott hangot, hogy jó együttműködés a jövőben is folytatódik. "Szerbiában önök igaz barátra leltek, és mindig is igaz barátaik maradunk. Nem felejtjük el a jó dolgokat, még ha azt is mondják, hogy a politikában a hála tart a legrövidebb ideig" - húzta alá.

Hozzátette: Szerbia az Európai Unióval együtt szeretné építeni a jövőjét, Brüsszelt csak arra kéri, hogy tisztelje ezt az országot úgy, ahogyan azt Budapest is teszi, és ezt Szerbia meg fogja hálálni. "Mindenkit - aki nem mindig ért egyet vagy elégedett Szerbia álláspontjával - arra kérek, hogy értse meg, mi szuverén, önálló állam vagyunk, és néha szeretjük kifejteni a gondolatainkat. Lehet, hogy másnak nincs erre igénye, de nekünk, szerbeknek, van" - fogalmazott a szerb államfő.

Aleksandar Vucic köszönetet mondott Magyarországnak azért, mert nem fél a békéről beszélni, ami jelenleg Európában nem igazán népszerű gondolat.

"Sokaknak fog eszükbe jutni ez a szó, amikor rájönnek, hogy okosabb lett volna időben beszélni erről, nem akkor, amikor már komolyra fordulnak a dolgok. Ezért gratulálok Orbán Viktor miniszterelnök és az önök kormánya bátorságához, hogy mer a békéről beszélni" - mondta, hozzátéve: ő maga is sokszor igyekezett a békéről beszélni, mert úgy gondolja, arra van a leginkább szükség, habár az egyelőre nem látszik, hogyan lehetne elérni.

Emanuele Giaufret, az Európai Unió szerbiai küldöttségének a vezetője kiemelte: a magyar uniós elnökség új lendületet adhat az EU bővítési folyamatának. Reményét fejezte ki, hogy a következő hat hónap során Szerbia jelentős előrelépést tud elérni. Ehhez kemény munkára és politikai elkötelezettségre van szükség - fűzte hozzá.

Magyarország belgrádi nagykövete is Szerbia európai integrációjának felgyorsításáról beszélt. Magyar József közölte: Budapest azt szeretné, ha mihamarabb új csatlakozási fejezetcsomagot nyitnának meg Szerbia és az Európai Unió között, és ha a stagnáló fejezetekkel kapcsolatban is megindulnának a tárgyalások. Hozzátette: Magyarország szeretne hozzájárulni a Nyugat-Balkán nyitott kérdéseinek megoldásához, ebben pedig igazán fontos, baráti és stratégiai partner Szerbia.

(MTI)