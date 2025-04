Anyaország, Videók :: 2025. április 25. 08:58 ::

Orbán: nem életképes gondolat az Egyesült Államok nélkül támogatni Ukrajnát

A szentatya legnagyobb öröksége a béke. A béke mellett kiállni az elmúlt három évben egyet jelentett a meghurcolással, Ferenc pápát is állandó tűz alatt tartották. Ezért aztán a bátorság is jellemzője volt – mondta Orbán Viktor a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában pénteken. A beszélgetést Ferenc pápára való emlékezéssel kezdték. Arról is beszélt, hogy Donald Trump megválasztásáig csak Magyarország és a pápa állt ki a béke mellett.

Szerinte példátlan, hogy háromszor is a magyarokhoz látogatott a pápa, ennek az is oka volt, hogy szeretett minket. „Háromszor látogatta meg a magyarokat, kétszer kis-Magyarországon, egyszer pedig Csíksomlyón” – fogalmazott. Orbán Viktor úgy érezte, hogy nemzeti alapú szimpátia is volt, nem csak vallási. Úgy véli, Magyarország szempontjából nagy jelentősége van, hogyan folytatja politikáját a Szentszék. Fontos, hogy a magyar katolikus egyház milyen kapcsolatban van Rómával – tette hozzá, mivel nagyon nagy szerepe van a magyarok életében.

Ezt követően áttértek az ukrajnai háborúra. „Most már jó lenne a háborús pszichózisnak véget vetni Európában” – fogalmazott. Szerinte az Egyesült Államok nélkül nincs esélye Ukrajnának megőrizni a jelenlegi területét sem. Az Európai Uniónak szerinte egy dolga lenne, hogy támogassa az amerikaiak béketeremtését, de ezt csak a szlovákok és magyarok ellenzik (valószínűleg arra gondolt a költő, hogy az "amerikai béketeremtés" mögé nem beállást utasítja el a két ország – a szerk.) Vezetői hiba, és nem életképes gondolat, hogy az Egyesült Államok nélkül az unió támogatja az ukrajnai felet.

Átkötöttek innen az ukrán uniós csatlakozás kérdésére, amit Orbán Viktor elmondása szerint a magyar ellenzék is támogat. Ahogy „az Európai Bizottság elnökasszonya ezt parancsba kiadta”, ráadásul 2030-ig Orbán Viktor állítása szerint. Ez élő, és értelmes vita szerinte, de minden rosszat tenne Magyarországnak. „2030 a határidő és a végén nem lehet megállítani” – ezzel érvelt a Tisza Párt által javasolt majdani népszavazás ellen. „Vagy most állítjuk meg ezt a javaslatot, vagy később már nem tudjuk” – fogalmazott. „Ha Ukrajnát felvennénk és jól járnánk, akkor örömmel támogatnám, de biztos vagyok benne, hogy rosszul járnánk” – tette hozzá. Itt felsorolta a szokásos fideszes érveket az ukrán munkavállalók beáramlásától a mezőgazdaság tönkretételééig. Innen átvezette a beszélgetést a műsorvezető Kollár Kingára. „Valóban megtanultunk egy újabb nevet, a Tisza Párt tagjai közül szinte senkinek sem ismertük eddig a nevét. Kollár Kinga most gyurcsányi szemérmetlenséggel vágta a magyarok szemébe, hogy Brüsszelben minden nap azon dolgozik, hogy a magyarok ne kaphassák meg a forrásokat” – fogalmazott. Van néhány tucat ember, aki felkel ugyanúgy reggel, mint az összes dolgozó magyar ember, elmegy Brüsszelbe és azért dolgozik, hogy mi, dolgozó magyar emberek ne legyünk sikeresek, és ezért kapnak egy komoly fizetést Brüsszeltől – mondta Orbán Viktor. 50 kórház fel nem újításáról beszélt itt is. Szerinte mindenképpen meg fogjuk kapni az uniós pénzeket, mert vannak olyan döntési folyamatok, amelyekhez szükség van a szavazatunkra, de nem fogjuk elfogadni Brüsszel feltételeit. Minden rosszat elmondott, ha a Tisza kerül kormányra, „Magyarország mint független állam megszűnik létezni” szerinte, mert Brüsszel minden feltételét teljesítenék.

Ezt követően a műsorvezető áttért a gazdaságra, de nem az inflációra, a Magyar Nemzeti Bank botrányára vagy a költségvetési hiányra, hanem hogy húsvétkor milyen sokan voltak a szálláshelyeken. Orbán Viktor erre örömmel válaszolt, kiemelve, hogy 400 ezer család biztos jövedelemhez jut a turizmuson keresztül, amit nagyon jó hírnek nevezett. Ezzel pedig véget is ért az „interjú”.

(Magyar Hang)