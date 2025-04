Háború :: 2025. április 25. 18:24 ::

Zelenszkij: amerikai alkatrészeket is tartalmazó észak-koreai ballisztikus rakéta csapódott csütörtökön Kijevbe

Az Észak-Koreából származó ballisztikus rakéta, amellyel az orosz erők csütörtökön csapást mértek Ukrajna fővárosának civil lakosságára, legalább 116 olyan alkatrészt tartalmazott, amelyeket más országokból importáltak, és ezek többségét az Egyesült Államokban gyártották - jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrajnai elnök pénteken a közösségi oldalakon tett bejegyzésében.

"Zajlik a rakétával kapcsolatos részletek feltárása, de az már most egyértelmű, hogy ez egy észak-koreai ballisztikus rakéta. Az Oroszországra gyakorolt nyomás elégtelensége lehetővé teszi számukra, hogy ilyen rakétákat és más fegyvereket szerezzenek be, és vessenek be itt, Európában. Az Észak-Koreára és szövetségeseire gyakorolt nyomás elégtelensége pedig lehetővé teszi, hogy ilyen ballisztikus rakétákat gyártsanak. A rakétában, amely megölte a kijevieket, legalább 116 olyan alkatrész volt, amelyeket külföldről szereztek be, és ezek többsége sajnos amerikai vállalatok gyártmánya" - fejtette ki az ukrán államfő. Zelenszkij köszönetet mondott a partnereknek, akik segítenek megvédeni az ukrán életeket, akik légvédelmi rendszereket és azokhoz tartozó rakétákat szállítanak Kijevnek, valamint mindazoknak, akik fenntartják a nyomást Oroszországra és szövetségeseire az Ukrajna elleni háború miatt. Az elnök megismételte: Ukrajna ragaszkodik ahhoz, hogy Oroszország azonnal és feltétel nélkül egyezzen bele a teljes tűzszünetbe.



Kijevi romok az aktuális támadások után (kép: Volodomir Zelenszkij / X)

Heorhij Tihij külügyi szóvivő pénteki kijevi sajtótájékoztatóján úgyszintén arra mutatott rá, hogy részleges tűzszünetek helyett teljes, feltétel nélküli fegyvernyugvásra van szükség az Oroszország által Ukrajna ellen indított háborúban. "Úgy véljük, hogy ezek a részleges tűzszünetek finoman szólva is problematikusak, és ezért szükséges a teljes, feltétel nélküli tűzszünet" - jegyezte meg a tisztségviselő. Tihij arról tájékoztatott, hogy Ukrajna hivatalosan átadta az Egyesült Államoknak azt a listát, amely tartalmazza azokat az ukrajnai energetikai létesítményeket, amelyek esetében Oroszország megsértette a tűzszünetet. Hangsúlyozta, hogy Kijev nemcsak Washingtonnak, de "minden nemzetközi szervezetnek és külföldi államoknak" is eljuttatta a listát.

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) a Telegramon arról számolt be, hogy feltartóztatott és lefoglalt egy külföldi hajót, amely segített Oroszországnak ukrán mezőgazdasági termékeket "lopni" az ideiglenesen megszállt területekről. "A teherhajó elfogása az SZBU és az állami határőrszolgálat különleges művelete során történt Ukrajna fekete-tengeri belvizein. A nyomozás megállapította, hogy a lefoglalt hajó része volt Oroszország árnyékflottájának, amelyet a Kreml arra használ, hogy az ellopott ukrán gabonát harmadik országokban értékesítse" - írta közleményében a szakszolgálat. Kifejtette, hogy a teherhajó Szevasztopol kikötőjéből ötezer tonna búzát szállított el, amely Ukrajna ideiglenesen megszállt déli területéről származott. "Az elkövetők bűneinek leplezése érdekében a hajó illegálisan, egy ázsiai ország zászlaja alatt hajózott. A hajó átvizsgálásakor olyan dokumentumokat, navigációs berendezéseket és egyéb tárgyi bizonyítékokat találtak, amelyek alátámasztják, hogy az oroszok valóban kifosztották az ukrán mezőgazdaságot" - fejtette ki az SZBU. Hozzáfűzte, hogy a hajó legénységét őrizetbe vették.

A Donyeck megyei ügyészség arról adott hírt, hogy az orosz erők péntek reggel FAB-250 típusú légibombával csapást mértek egy lakóházra a régióban lévő Jarova településen, aminek következtében a helyszínen életét vesztette egy 61 éves férfi és 88 éves apja.

(MTI nyomán)