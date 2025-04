Anyaország :: 2025. április 25. 16:34 ::

"Béketáborbeli" mongol kollégáját fogadta Szijjártó

A kormány a keleti nyitás stratégiájának keretében fontos szerepet szán a Magyarország és Mongólia közötti kapcsolatok fejlesztésének - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Budapesten.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a mongol kollégájával, Batmunkh Battsetseggel közösen tartott sajtótájékoztatóján arról számolt be, hogy a két nemzet barátsága a múltban gyökerezik, a két ország gazdag közös kulturális és történelmi örökséggel rendelkezik, ráadásul a kapcsolatok az ulánbátori nagykövetség tíz évvel ezelőtti újranyitása óta jelentős fejlődésen mentek keresztül.

Aláhúzta, hogy Magyarország a keleti nyitás stratégiájának keretében fontos szerepet szán a kapcsolat fejlesztésének Mongóliával, amit alátámaszt, hogy tavaly is megdőlt a kétoldalú kereskedelmi forgalom rekordja, majd idén máris további 51 százalékos bővülést sikerült elérni.

Rámutatott, hogy a két ország közti kereskedelmi forgalmat a gyógyszeripar húzza, a magyar export is új csúcsokat döntött ezen a téren.

Valamint hangsúlyozta, hogy az együttműködés fejlődésének újabb lehetőséget adnak a Mongóliában bevezetett komoly gazdaságfejlesztési reformok.

"Megállapodtunk abban, hogy a gazdasági vegyes bizottság ülését az idei esztendőre összehívjuk annak érdekében, hogy áttekintsük, hogy a magyar vállalatok magyar szaktudással és magyar technológiával miként tudnak hozzájárulni a mongol mezőgazdaság, élelmiszeripar és vízgazdálkodás fejlesztéséhez" - tudatta.

Szijjártó Péter arra is emlékeztetett, hogy évente kétszáz mongol hallgató tanulhat ösztöndíjjal magyar egyetemeken, és a programra legutóbb több mint ezren jelentkeztek. Emellett üdvözölte, hogy az idei évtől már a Mongol Nemzeti Egyetemen is oktatnak magyar nyelvet, ahogy az ELTE-n is lehetőség nyílik mongol nyelv tanulására.

Megjegyezte, hogy az egyre intenzívebb kapcsolatfenntartást nagyban segíti az is, hogy Mongólia a magyar állampolgárok számára vízummentességet biztosít.

Ezt követően kifejtette, hogy a világ jelenleg a veszélyek korában él, ezért a mostani találkozónak az is különös jelentőséget ad, hogy Magyarország és Mongólia egyaránt a nemzetközi béketábor tagja, mind a két ország határozottan kiáll a béke és a kommunikációs csatornák nyitva tartása mellett.

"Ami a diplomáciai csatornák nyitva tartását, a kommunikációs csatornák nyitva tartását illeti, ott mára egyértelmű, hogy nekünk lett igazunk, akik békét akarunk és akik béketárgyalásokat szorgalmaztunk, hiszen kiderült, hogy az ukrajnai háborúnak nincsen megoldása a csatatéren" - mondta.

"A megoldás egyedül a tárgyalóasztal körül tud megszületni, s ahhoz, hogy tárgyalóasztalhoz üljenek a felek, arra van szükség, hogy kapcsolatban legyenek egymással. Sajnálatosnak és veszélyesnek tartjuk azt, hogy vannak olyan kormányok és vannak olyan politikai vezetők, akik aláaknázzák a békéhez vezető utat. És ezt mi egy súlyos bűnnek tartjuk, ugyanis aki aláaknázza a béke felé vezető utat, az a háború meghosszabbítását éri el, ez pedig újabb és újabb áldozatokkal jár" - tette hozzá.

A miniszter újságírói kérdésre válaszolva elmondta, hogy rövid informális találkozón vett részt délelőtt Donald Trump Jr.-ral, amelynek nem volt sajtónyilvános része.

"Nem tárgyaltunk semmiről, hiszen ő nem hivatalos tisztségviselője az Egyesült Államoknak, így inkább egy beszélgetésnek minősíteném azt, ami történt, ennél fogva aztán ott semmilyen hivatalos kérdésről nem is beszéltünk" - közölte.

Valamint hangsúlyozta, hogy mára mindenki számára érezhető az, hogy a magyar-amerikai kapcsolatok egy teljesen új dimenzióba kerültek azáltal, hogy "Washingtonban nem ellenségként, hanem barátként tekintenek ránk".

"Mi is barátként tekintünk az Egyesült Államokra, barátként tekintünk az Egyesült Államok elnökére, és örömmel vesszük, hogy az amerikai elnök továbbra sem veszítette el sem a hitét, sem az elkötelezettségét a béketeremtés vonatkozásában, az ugyanis közös érdekünk, érdeke az egész világnak" - fogalmazott.

(MTI)