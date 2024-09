Friss hírek, Sport :: 2024. szeptember 9. 11:46 ::

Még a Fidesz környékén is tudják, hogy katasztrofális a magyarok egészségi állapota: új sportolási lehetőségeket gyűjtő honlap indult

Elindult a holmozogj.hu oldal, amelynek célja, hogy hírekkel és információkkal lássa el, állandó motivációs forrása, találkozási helye és kiindulópontja legyen azoknak, akik aktív életmódot élnek, sportolnak, vagy épp szeretnék elkezdeni a mozgást.

Mindegy mit, csak mozogj! A rendszeres testmozgás jobbá teszi az életet - ezzel a céllal indította a holmozogj.hu-t és a hozzá kapcsolódó közösségi felületeket Németh Balázs, az atlétikai világbajnokságot szervező cég volt vezérigazgatója és több kollégája, akikkel közösen alapították 2024 tavaszán a Best Ever ügynökséget - áll az MTI-hez eljuttatott közleményben.

A honlap segítséget nyújt mindenkinek, aki mozogni szeretne. Azoknak, akik szabadidős eseményt vagy aktív programot keresnek - akár egyedül, akár társaságban, akár gyerekekkel - és azoknak is, akik a rendszeres heti programjukba szeretnének beilleszteni valamilyen aktív kikapcsolódást, feltöltődést. A lehető legtöbb mozgásformához - a nyári bobozástól kezdve a gyalogtúrákon, lovagláson, vízitúrákon, görkorcsolyázáson át a szervezett sporteseményekig - elérhetőek programjavaslatok minden korosztály számára, könnyebb és erőteljesebb nehézségi fokozatú mozgások egyaránt.

A programkereső funkció mellett az oldal fontos eleme, hogy tippeket, tanácsokat, ötleteket, cikkeket, beszámolókat és videókat, azaz hasznos és motiváló tartalmakat is kapnak a látogatók.

"Létkérdés, hogy a jelenleginél sokkal többet mozogjanak a magyarok, az adatok ugyanis lesújtóak. Keveset élünk, a várható élettartam Magyarországon 5 évvel elmarad az uniós átlagtól, és csaknem 10 évvel a legszerencsésebb európai országok szintjétől, az egészségben megélt évek száma pedig még sötétebb képet mutat. Magyarországnak, a magyar embereknek, a magyar gazdaságnak és a hazai egészségügynek is elemi érdeke, hogy változtassunk azon a helytelen életvitelen, ahogyan élünk. A megoldás itt van az orrunk előtt, amit mi meg is mutatunk mindenkinek" - mondta Németh Balázs, a holmozogj.hu egyik ötletgazdája, a Best Ever ügynökség vezetője.

A portál egyik kiemelt funkciója az Aktivitási Index Kalkulátor, amellyel bárki kiszámíthatja, hogy az adott heti mozgása mire elég az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlásához képest. Ez kimondja, hogy minden embernek hetente 300 perc mérsékelt, vagy 150 perc erőteljes mozgásra van szüksége, ahhoz, hogy csökkentse a krónikus betegségek kialakulásának kockázatát, és biztosítsa az egészséges, minőségi élet feltételeit.

(MTI)