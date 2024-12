Friss hírek :: 2024. december 14. 12:07 ::

Agyvérzéssel született kislánynak gyűjtenek kerekesszékre

Bogica oxigénhiányos állapot miatt agyvérzéssel született. Pár másodperc múlva beállt a halál, és újra kellett éleszteni. Az újraélesztés sikeres volt, de a központi idegrendszere sérült. Három hónapig kórházban kellett maradnia, ez idő alatt gyermekbénulást állapítottak meg nála – írja a Magyar Jelen.

Bogica 2011. május 6-án született, most 13 éves. Születése óta teljes ellátást igényel (etetés, itatás, pelenkázás), képtelen a helyváltoztatásra és a beszédre. A kislány még a kezét sem tudja önállóan használni. A család mindenről lemondott, életét a gyermekre áldozta fel, ám a tragédia fokozódott. 2020-ban a családfő, Bogica édesapja, Ivanics Csaba tűzoltó elhunyt.

Az édesanya, Ivanicsné Dömők Margit azóta a lány nővérével, Annával próbálja a nehéz napokat átvészelni és a beteg gyermeket gondozni, ellátni Tápiógyörgyén, az otthonukban.

A farmosi Turul Emlékpark minden évben egy nehéz sorsú gyermeknek próbál örömet szerezni azzal, hogy az adventi fényeket egy-egy gyermek kapcsolja fel és veszi ezáltal kezdetét az ünnepi időszak.

Idén Bogicára esett a választás, aki így egyszerre 16 ezer fénycsóva felvillantásával üzenhetett eltávozott édesapjának.

A megnyitó másnapján az egyik résztvevő megkereste a Turul Emlékparkot, hogy szeretné a családot pénzügyileg támogatni, hogy a napi Szolnokra utazás költségeit kicsit megkönnyítse.

Időközben kiderült, hogy a kislánynak új kerekesszékre is nagy szüksége van, amihez meg is kapta az engedélyt és a tb-támogatást, de még így is

270.510 forint önrészt kell befizetni.

Ennyi kell egy család, egy gyermek életének könnyítésére.

A Turul Emlékpark arra kér mindenkit – aki megengedheti magának -, hogy egy csekély összeggel járuljon hozzá, hogy Bogicának karácsonyra legyen új kerekesszéke.

A család számlaszáma:

Ivanicsné Dömők Margit

11773683 65018204

Közlemény: adomány.

Akinek könnyebb, a Turul Emlékparkban is átadhatja az adományát.