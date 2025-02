Friss hírek :: 2025. február 10. 16:08 ::

Karácsony: indulhatnak a metróbuszok

Indulhatnak Budapesten a metróbuszok, amelyek gyakori követéssel, a lehető legközvetlenebbül, gyorsan és átszállásmentesen juttatják el a külsőbb kerületekben élőket a metróvonalakhoz - írta Karácsony Gergely főpolgármester a Facebook-oldalán hétfőn.

A főpolgármester bejegyzésében emlékeztetett: 75 éve csatlakoztak a külső kerületek a városhoz, és jött létre Nagy-Budapest, de még most is vannak részei a városnak, ahol a közösségi közlekedés nem elég vonzó alternatíva az autóval szemben. Az a budapesti, aki aznap született, amikor először megígérte az aktuális kormány a káposztásmegyeri metrót, már 40 éves is elmúlt - jegyezte meg.

Felhívta a figyelmet arra, hogy hiába vannak meg a fővárosnak a kötöttpályás fejlesztési tervei, "a kormány és az Európai Unió terhelt viszonya miatt még mindig sok a bizonytalanság".

Karácsony Gergely megjegyezte: a BKK az elmúlt években kiemelt figyelmet fordított az adatalapú tervezés technikai és szakmai feltételeinek megerősítésére, ennek eredményeként nemrég egy olyan fejlesztési tervet mutattak be, "amely az adatalapú tervezés eredményeképpen, kis ráfordítással nagy mértékben javítja a belvárosba jutást a külső kerületekből".

Azt írta, olyan buszjáratok tervei ezek, amelyek gyakori követéssel, a lehető legközvetlenebbül, gyorsan és átszállásmentesen juttatják el a külsőbb kerületekben élőket a metróvonalakhoz, így valós alternatívát kínálhatnak az utasoknak az autózással szemben.

Hozzátette: belevágnak a metróbuszrendszer megvalósításába, "mert a metróbuszokkal jól járnak a külső kerületben élők, és jól jár Budapest".

