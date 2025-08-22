Friss hírek :: 2025. augusztus 22. 08:39 ::

Elfogták az idős férfit félholtra verő "K." Richárdot

Elfogással zárult annak a férfinak a keresése, aki életveszélyesen bántalmazott egy idős embert az Üllői úti felüljáró közelében.

A gyanú szerint 2025. augusztus 21-én a hajnali órákban a Budapest X. kerület, Üllői úton ismeretlen tettes bántalmazott egy idős férfit, akit a mentők – sérülései miatt – kórházba vittek. A Budapesti Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Bevetési Osztály, az Életvédelmi Osztály és a VIII. Kerületi Rendőrkapitányság munkatársai azonnal megkezdték az elkövető felkutatását. A beszerzett információk alapján még aznap éjszaka 22 óra 55 perckor elfogtak egy 34 éves férfit a BRFK VIII. Kerületi Rendőrkapitányság egyenruhásai a IX. kerület, Gyáli úton.

Előállítását követően életveszélyt okozó testi sértés bűntett elkövetésének gyanúja miatt a BRFK Életvédelmi Osztályon kihallgatták K. Richárdot, majd őrizetbe vették. A nyomozók kezdeményezik a férfi letartóztatását - írja honlapján a rendőrség.

