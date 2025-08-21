Anyaország :: 2025. augusztus 21. 10:40 ::

Életveszélyesen bántalmaztak egy 73 éves férfit Kőbányán

Életveszélyesen bántalmaztak egy 73 éves férfit Kőbányán az Ülői úti felüljáró alatt - tájékoztatta a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) sajtószóvivője csütörtökön az MTI-t.

Csécsi Soma tájékoztatása szerint a rendőrök bejelentés alapján érkeztek a helyszínre; a bántalmazott férfit a mentők kórházba szállították.

A BRFK életveszélyt okozó testi sértés bűntettének gyanúja miatt indított eljárást ismeretlen tettes ellen - közölte a szóvivő, hozzátéve, hogy az elkövető felkutatása folyamatban van.