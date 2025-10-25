Friss hírek :: 2025. október 25. 19:55 ::

Részeg sofőr rohant bele egy magyar rendszámos autóba Ausztriában - kigyulladt, utasainak esélye sem volt

Két ember meghalt, miután péntekről szombatra virradó éjjel egy részeg sofőr beleszaladt az ausztriai A9-es autópályán egy magyar rendszámú autóba – írja a Kronen Zeitung, melyet a Telex szemlézett.

A baleset a stájerországi Lebring közelében történt. A stájer rendszámos, 38 éves sofőr a rendőrség szerint erősen ittasan, a megengedett sebességkorlátozást figyelmen kívül hagyva hátulról hajtott bele a magyar rendszámos autóba.

A magyar rendszámos autó kigyulladt, az utasai nem tudtak kimászni belőle. Az autó az utasokkal együtt égett ki, ők mindketten a helyszínen meghaltak. A helyszínre érkező tűzoltók szerint mire ők odaértek, már semmit nem tudtak tenni.



A kiégett autó. Az utasoknak esélyük sem volt a túlélésre (kép: FF Lang)

Az autó két utasát egyelőre nem tudták azonosítani, a hatóság elrendelte a holttestek boncolását.