Két ember meghalt, miután péntekről szombatra virradó éjjel egy részeg sofőr beleszaladt az ausztriai A9-es autópályán egy magyar rendszámú autóba – írja a Kronen Zeitung, melyet a Telex szemlézett.
A baleset a stájerországi Lebring közelében történt. A stájer rendszámos, 38 éves sofőr a rendőrség szerint erősen ittasan, a megengedett sebességkorlátozást figyelmen kívül hagyva hátulról hajtott bele a magyar rendszámos autóba.
A magyar rendszámos autó kigyulladt, az utasai nem tudtak kimászni belőle. Az autó az utasokkal együtt égett ki, ők mindketten a helyszínen meghaltak. A helyszínre érkező tűzoltók szerint mire ők odaértek, már semmit nem tudtak tenni.
Az autó két utasát egyelőre nem tudták azonosítani, a hatóság elrendelte a holttestek boncolását.