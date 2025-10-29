Friss hírek :: 2025. október 29. 21:22 ::

"Akkor hát nem lesz Sziget"

Nem történt előrelépés a Sziget Fesztivál jövőjének ügyében, miután a Fővárosi Közgyűlés szerdán többség hiányában nem hozta meg azt a döntést, amellyel felkérte volna a tulajdonosi bizottságot, hogy a rendezvényhez kapcsolódó közterület-használatra irányuló hatósági szerződést közös megegyezéssel szüntesse meg.

A Karácsony Gergely főpolgármester jegyezte előterjesztést a testület a képviselők 13 igen szavazata és 19 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Gerendai Károly, a fesztivál alapítója a napirend vitájában arra hívta fel a figyelmet, hogy a jelenleg hatályos közterület-használati szerződés felbontása esélyt ad arra, hogy legyen Sziget, és legyen bevétel.

(MTI)

