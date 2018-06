Alább olvasható közleményük:

Potenciális távozókként emlegették őket

A közlemény a fideszes Origó azon cikkére reagál, mely arról szól, értesüléseik szerint kik fontolgatják távozásukat a frakcióból, melyből kizárták a saját bevallásuk szerint is semmilyen fegyelmi vétséget el nem követő Dúró Dórát.

Ismertetik a Dúróról szóló bizalmi szavazás kimenetelét:

A lap szerint kifejezetten meglepő az eredmény, hiszen Vona Gábor alaposan megválogatta, kik lehetnek bent az Országgyűlésben.Ennek ellenére a 26 képviselőből 6 ilyen-olyan formában nem támogatta a kizárást. Az egyik nyilván maga Dúró, de akkor is a jobbikos politikusokok ötödéről van szó, ehhez pedig hozzá lehet venni a Jobbikban eluralkodó általános hangulatot (egy rossz lépés, és politikai leszámolás áldozatává válhat bárki - a szerk.), valamint - tesszük hozzá ezt is mi - a Novák Előd által már ismertetett szavazás "titkosságát" is. ("A 'titkos' szavazás olyan a frakcióban, hogy egy nagy kerekasztalnál mindenki figyeli a mellette ülőt, hogy mit ír a szavazólapra, mert még csak nem is ikszelni kell, tehát a kézírás is azonosítható.") Ráadásul Toroczkai platformalapításának hírére is felcsörgették a Jobbik-frakció tagjait, hogy csatlakoznának-e a szerveződéshez, ilyen viszonyok között pedig lehet, hogy sokan nem merték vállalni a véleményüket.