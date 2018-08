Anyaország :: 2018. augusztus 7. 12:15 ::

Vona szerint a NER-t nem lehet leváltani, ezért inkább felcsap "influencer"-nek

Bár a Magyar Hírlap úgy értesült állítólagos jobbikos forrásokból, hogy a Jobbik korábbi elnöke EP-képviselő szeretne lenni, Vona egyelőre azt jelentette be egy budapesti háttérbeszélgetésen, hogy vlogot indít. Persze a kettő nem zárja ki egymást, akár a másik törekvése is előkészíthető ezzel a ködös alibi"munkával".

Vona heti egy 6-8 perces videót akar készíteni "társadalmi témákról, de nem kifejezetten politikáról". Említett több témát is, amivel szívesen foglalkozna, például a külföldre vándorló magyarokat, ami a Jobbik egyik fő témája is volt a kampányban, vagy a cigányság problémáját, amiről úgy gondolja, hogy van mondanivalója ebben a kérdésben. Ígérete szerint el fog menni olyan helyekre is, ahová jobbikos politikusként csak kísérettel lenne szerencsés mennie - írja az Index.



Ez a kijelentése legfeljebb öt-tíz évvel ezelőtt állta volna meg a helyét...

A vloggal Vonának az a célja, hogy befolyásolja a társadalmi hangulatot. Úgy érzi, hogy itt nőni fog a mozgástere a pártpolitikához képest. Mint ismert, Vona reklámcéget is alapított, a vlog működtetését pedig "közösségi finanszírozásból" kívánja megoldani.

Vona a háttérbeszélgetésen beszélt Orbánról és a választásról is. Azt mondta, Orbán összemixelte Horthyt és Kádárt, kiöntötte egy koktélba, és ez mindenkinek finom volt.

Az ex(?)politikus azt mondta, hogy szerinte a NER nem választáson fog megdőlni, és "már az is kérdés számára, hogy április 8-án valóban választás volt-e, vagy csak minden szereplő eljátszotta". Úgy látja, nem hibázott a választáson, idealista volt (és saját bevallása szerint maradt is), hitt a magyar társadalomban.

Vona számára most az a kérdés, hogy lehet-e valaki közéleti szereplő, szavai szerint "influencer", úgy, hogy közben a NER nem csinálja ki. Mint mondta, nincs előtte minta, olyat akar csinálni, amit előtte még senki. A beszélgetésen elhangzott, hogy pártpolitikai ügyekre nem akar majd reagálni.

A NER-t Vona szerint nem lehet leváltani, hanem túl kell élni, mert egyszer biztosan összeomlik.

A korábbi pártelnök úgy véli az Azonnali.hu szerint, ezt biztosan nem a magyar társadalomtól és nem is az Európai Uniótól kell várni, de azt nem tudta megmondani, hogy akkor mi lesz a kiváltó ok. A Jobbik is most annyit tehet, hogy megőrzi a függetlenségét, és amikor az összeomlás megtörténik, akkor jó állapotban lesz. Vona Gábor – mint mondta –, tudja, hogy most sokaknak csalódást okoz, de nem akar senkit áltatni.

Vona hozzátette, hogy a Jobbik tagja marad, de nem lesz hivatalosan tanácsadó, elemző, nincs szerződése a párttal. Azt mondta, úgy kell elképzelni az ő szerepét, hogy ha megkérdezik a véleményét, elmondja, de nem csak a Jobbiknak, bárkivel szívesen leül beszélgetni.

Közösen indult volna az LMP-vel, párttársai nem is tudtak róla



A vlogján kívül szóba került néhány érdekes történés a korábbi politikai életéből. 2016-ban, amikor Schiffer András lemondott az LMP társelnökségéről, Vona megkereste, és azt ajánlotta neki, hogy az LMP és a Jobbik próbáljon közösen építkezni, majd együtt indulni a 2018-as választásokon. Vona szerint nem rajta múlott, hogy ez végül nem jött össze. Ugyanakkor úgy látja, hogy a magyar politikában továbbra is az lehet az egyetlen innováció, ha összefog a Jobbik és az LMP.

Szerinte mindkét pártban van erre fogékonyság, és mindkét párt tud adni olyat, ami hiányzik a másikból. Az LMP nyugati legitimitást, a Jobbik szervezeti hátteret hozhatna. Vona azt mondta, ez a két "tiszta és független" párt maradt Magyarországon, számukra, és számára is az most a legnagyobb kihívás, hogy "tudnak-e reményt adni a magyar társadalomnak". Vona szerint itt kezdődik a politika.

Vona arról is beszélt, hogy a Jobbik tisztújítása előtt leült Sneider Tamással, akinek elmondta, hogy 2020-ban sem tervez visszatérni a párt élére, tehát nincs szó arról, hogy Sneider csupán két évig vezetné a pártot, amíg Vona reputációja helyrebillen. Kérdésre válaszolva egyébként is azt mondta, hogy az ő társadalmi elismertsége "rendben van", ha lenne pártpolitikai ambíciója tudná folytatni, megvan hozzá a támogatottsága.

Simicska nélkül még rosszabb lett volna

Állítása szerint a választások utána nem beszélt Simicska Lajossal, előtte is a Magyar Nemzet szalonjában beszéltek, erről már nyilatkozott korábban. Simicska akkor állítólag megtört embernek látszott, aki úgy érezte, hogy van felelőssége a rendszer kiépítésében, ezért a lebontásában is - mondta Vona.

Az expolitikus azt mondta, hogy Simicska támogatása nélkül (médiamegjelenés, plakáthelyek) még rosszabb eredményt ért volna el korábbi pártja. Úgy látja, a Fidesz "csicska-kampánya" ugyanúgy hatástalan volt, ahogy a Jobbik korrupciós tematikája.

Már megint azt a fránya pénzkérdés

Vona a baráti HVG-nek további információkat is elárult. Elmondta: nagyon pici stábbal, lényegében két munkatárssal vág neki ennek a feladatnak. A Jobbik volt első embere azt reméli, középtávon ebből építhet magának megélhetést, addig még eltartják a NER médiája ellen sorra nyert sajtóperek - tolmácsolja a zsidó lap.

Magyarul az eddigi kb. egymillió forintos havi bevétele helyett nagyjából ennyi kiadása lesz, ha a két alkalmazottját valóban ő fizeti. Arról viszont továbbra sem tesz említést, hogy miből lesz ennél jóval több bevétele.

Ami pedig az őt állítólag eltartó sajtópereket illeti: a júniusban közzétett vagyonnyilatkozata szerint az idei év első felében 2,75 millió forintot kapott a kártérítési perekből, tehát ebből még az alkalmazottait sem tudja megfizetni, nemhogy az egész családját eltartani a bérelt gellérthegy-közeli (sasadi) lakásában...

(Kuruc.info)