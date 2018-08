Anyaország :: 2018. augusztus 7. 09:30 ::

Vona állítólag EP-képviselő akar lenni, a listavezetésre készülő Volnert csak a bizonytalan harmadik hellyel kínálná meg

Jobbikos információk szerint az Európai Parlamentbe készül a mostanában sejtelmes Facebook-videókkal feltűnni próbáló Vona Gábor, aki a felvételekben szereplő dátum alapján szerdán fontos bejelentésre készül - értesült a Magyar Hírlap. Ezen a napon szűnik meg a három hónapig még folyósított parlamenti fizetése, így az egykeresős családmodellt gyakorló Vonának új megélhetés felé kell néznie.

"Egy fecske nem csinál nyarat" - a leggyakrabban e formában használt közmondást nem véletlenül változtatta meg Vona így: "Egy fecske is

csinál tavaszt". Ugyanis tavasszal lesz az EP-választás, s ha nincs ló, jó a szamár is, majd ott lesz ő "a győztesek jelöltje". El kell ismerni, a volt pártelnököt mindig is foglalkoztatta a külpolitika, bár elsősorban inkább Oroszország és Törökország iránt érdeklődött, ami keleti nyitást jelentett, most azonban a nyugati nyitás hoz a konyhára, eggyel több vagy kevesebb pálfordulás nem számít.

A Magyar Hírlap úgy tudja, Vona szeretne a Jobbik listavezetőjeként indulni a jövő évi EP-választáson, ez azonban újabb konfliktusokat eredményezhet a párton belül, hiszen, mint a korábban a párt alelnöke, Volner János is megerősítette, őt tervezik első helyen indítani, bár a formális döntés még nem született meg. Eredetileg úgy tervezték, szeptemberben hozzák nyilvánosságra a listát, de Sneider Tamás, a Jobbik elnöke nemrég már arról beszélt, hogy csak decemberben tesznek hivatalos bejelentést.

A kérdést tovább bonyolíthatja az is, hogy az LMP elnöke, Keresztes László Lóránt korábban már megszellőztette pártja és a Jobbik együttműködésének lehetőségét, ám ez esetben a lista második helye az LMP-é lehet, így Volner a harmadikra csúszna vissza, ami már korántsem biztos befutó hely a pártbelharcok miatt.