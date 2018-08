Anyaország, Videók :: 2018. augusztus 10. 20:42 ::

Toroczkai: nekünk nincs gazdánk, nincs mögöttünk oligarcha - elárulta, ki az egyetlen szövetségesük

Rá kellett jönnie, ahogy a többi, Jobbikot elhagyó volt párttársnak is, hogy Vona Gábor szemében csak tárgyak voltak, nem igazi bajtársak, harcostársak – ezt mondta Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke arra reagálva, hogy Vona Gábor néhány hete a PestiSrácok kérdésére a kilépési hullámól azt mondta, akik kiléptek a Jobbikból, azok jobb is, hogy távoztak.

A Jobbikból mára tömegessé vált a kilépés. A Mi Hazánkba eddig körülbelül 1600-an kérték felvételüket, akik zömében a Jobbikból most, vagy már korábban kiábrándultak. Toroczkai László szerint mindennek oka, ahogy a Jobbik választási vereségének az oka is alapvetően az, hogy Vona Gábor igazi kaméleon, folyamatosan változtatja a színeit, a véleményét, ahogy a barátait is. “Vona elsősorban saját magát építi. A most indított videoblogja is azt mutatja, hogy az egész semmi másról nem szól, mint Vona Gáborról” – fogalmazott a Jobbik volt alelnöke, akinek új pártját napokon belül bejegyezhetik.

Toroczkai László a PS-nek adott exkluzív interjúban beszélt a Mi Hazánk uniós politikájáról, arról, miként és milyen új európai szövetséget építenének, ha a jelenlegi uniót nem lehet megreformálni, továbbá arról is, hogy pártjuk nem hajlandó részt venni abban a sárdobálásban, ami napjainkban jellemzi a politikát. Ők konstruktív ellenzék szeretnének lenni és olyan valós problémákra keresnék a megoldást, mint a nemzetek szuverenitását sértő jelenlegi brüsszeli politika, a halálbüntetés vagy az abortusz kérdése.

(PS)