Anyaország :: 2018. november 7. 09:32 ::

A honvédség beismert létszámhiányára megoldásként sorkatonai alapkiképzést javasol a Mi Hazánk

Titkosította a kormány két éve a honvédségi létszámadatokat az ellenzéki képviselők elől, azonban két kormányzati törvénymódosítás is gyakorlatilag elismeri a súlyos, több ezres létszámhiányt - írja közleményében Novák Előd, a Mi Hazánk Honvédelmi Kabinetjének elnöke, alább a folytatás.

Az eddig sem feltöltött keretszámok növelésétől önmagában még nem lesz több honvéd, és a behívhatósági korhatár 40-ről 50 éves korra való emelése, bár a népességcsökkenés, illetve az elöregedő társadalom miatt valóban indokolt, de kormányzati felelőtlenség úgy, hogy közben az állam nem biztosítja az ehhez szükséges alapkiképzést még azoknak sem, akik ezt szeretnék elsajátítani. Hiszen a jelenlegi önkéntes tartalékos rendszerben is évi két hónap (sőt háromévenként hat hónap) szolgálatteljesítésre kötelezhető minden tartalékos még békeidőben is, bármilyen katasztrófahelyzet vagy fenyegetettség hiányában is, amit a legtöbben nem tudnak vállalni pl. családi vagy munkahelyi okok miatt. A hadkötelesek túlélési esélyeit is növelné a Mi Hazánk Mozgalom által szorgalmazott, egy-két hónapos sorkatonai alapkiképzés, így az nemcsak közösségi, hanem egyéni érdek is volna.

A kormány - saját korábbi gyakorlatának is ellentmondva - még az Országgyűlés zárt szakbizottsági ülésén sem árulja el a honvédségi létszámadatokat, pedig a titkosítások nem jelentenek megoldást, csak az érdemi viták ellehetetlenítését okozzák. Az általános létszámadatokra utoljára épp a még képviselőként feltett kérdésemre válaszoltak 2016. február 3-ai adattal.

A toborzások kudarcát, nehézségét jelzi, hogy a migrációs válság csúcsán, amikor talán a legjobban emelkedett a honvédségi hivatás közmegbecsülése, 2015. szeptemberében önkéntes tartalékos szolgálat iránt 436 fő érdeklődött, de végül csak 9-en kötöttünk szerződést a hónapokig tartó procedúra után.