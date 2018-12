Anyaország :: 2018. december 14. 08:34 ::

Fegyverkezik a NAV: közel 250 pisztolyt és paprikaspray-t vásárolt az adóhatóság

Negyvenötmillió forintot költött az adóhatóság szolgálati maroklőfegyverekre és kényszerítőeszközökre, az összegből a szervezet nemrégiben 248 pisztolyt, különféle fegyveralkatrészeket és kétszáz paprikaspray-t szerzett be. Az eszközök a pénzügyőrökhöz és a pénzügyi nyomozókhoz kerülnek.

Időről időre vásárol fegyvereket és azokhoz tartozó különféle alkatrészeket a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). Nemrégiben zárult le a legújabb efféle beszerzés - írja a Magyar Idők.

Ennek keretében a NAV 248 darab Heckler & Koch P30 V3 jelzésű maroklőfegyvert vett. A hatóság a legalacsonyabb árat megadó cégtől vásárolta meg a pisztolyokat, mégpedig darabonként 180 ezer forintért.

Az összeg fejében minden fegyverhez jár két tár, valamint tisztítóvessző-készlet, tárazást segítő eszköz, szivacsos műanyag tárolódoboz, néhány markolatpanel és magyar nyelvű kezelési útmutató.



Heckler & Koch P30 V3

Ezek mellett fegyveralkatrészek és kényszerítőeszközök is szerepeltek a NAV beszerzési listáján. Így például pisztolyokhoz való helyretoló rudat és rugót, tárfenéklemezt, kakas-könyökrugót és elsütőbillentyű-tűt is vett a hatóság. Itt is a legkisebb ajánlat győzött, a NAV összesen 130 ezer forintot fizetett az alkatrészekért.

Nagyjából egymilliós ellenértéket határoztak meg a harmadik tételnél. Ez kétszáz darab paprikaspray-ből állt, a szállítónak ugyanakkor olyan tartóról, csipeszről is gondoskodnia kellett, amellyel a spray-t az övükre erősíthetik a NAV-osok.

– A beszerzéseknek megvannak a maguk indokai – nyilatkozta a Magyar Időknek Leopold Róbert pénzügyőr őrnagy. A hatóság szóvivője kifejtette: a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál lőfegyvert használhatnak a pénzügyőrök és a pénzügyi nyomozók, a tűzerőre pedig adott esetben szükség is lehet.

A NAV ugyanis több olyan bűncselekménytípus feltárását is feladatul kapta, amelyeknél könnyen megeshet, hogy mindenre elszánt és ennek megfelelően felszerelt személyek, csoportok ellen kell fellépni.

A hatóság látókörébe nemegyszer kerülnek olyan cigarettacsempész-bandák, amelyek, ha kell, fegyverrel is megvédenék illegális üzletüket, de találtak már a NAV-osok lőfegyvert adócsalással foglalkozó bűnözőknél, ahogyan erőszakos drogcsempészekkel is akadhat dolga a hivatal munkatársainak. Leopold Róbert megjegyezte, hogy a mostani vásárlással a hatóság olyan eszközöket vett, amelyeket korábban rendszeresítettek a szervezetnél.

A beszerzéssel a kimerült, elhasználódott készleteket pótolták.

Az utóbbi időszakban egyébként több nagyobb adóhivatali fegyverbeszerzésről is érkezett hír. Az egyik jelentős vásárlást hozzávetőleg hatszázezer lőszer megvétele adta, a több mint harmincmilliós ügyletről idén született döntés.

A NAV akkor 580 ezer 9 milliméteres pisztolytöltény mellett 27 ezer, gépkarabélyba való muníciót, 3200 sörétes lövedéket és ezer vaktöltényt vásárolt.

Megemlíthető emellett az a tavaly megindított eljárás is, amelyet a szervezet ezer darab, kiképzéshez használható festéklőszer beszerzéséért írt ki, ahogy szintén a múlt esztendőben kerített sort a hatóság hetven lövedékálló mellény megvételére.

A mellények közül egyes darabok 120 ezer forintba kerültek, másokért negyedmillió forint körüli összeget fizetett a hatóság - emlékeztet a lap.