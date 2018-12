Anyaország :: 2018. december 18. 19:33 ::

Érthetetlen: szereti hazánkat a kanadai-belga állampolgárságú CEU-s, mégis azzal gyanúsítják, hogy rendőröket ütött

2-8 évet is kaphat az a kanadai-belga állampolgárságú férfi, akiről a rendőrség azt állítja: a túlóratörvény elleni múlt szerdai tüntetésen a rendőrök felé rúgott, és a bal kezével ütött is - írja a 24.hu a 444 híre alapján.

Az Adrien nevű 32 éves férfit azután emelték ki a tömegből, hogy valakik jóval a hivatalos tüntetés vége után, valamivel éjfél előtt meggyújtottak egy szánkót a Parlamentnél felállított karácsonyfa mellett. A rendőrök felszólítás nélkül betörtek a tüntetők közé, hogy hozzáférjenek a szánkóhoz, ekkor "tömegjelenet alakult ki", és többen a megnyílt sorfal mögé zuhantak.



Adrien a fekete sapkás-szemüveges

Adrien azt mondta, háttal állt a rendőröknek, amikor megindultak. Elvesztette egyensúlyát, próbált megkapaszkodni, végül bezuhant a rendőrsorfal mögé. Az intézkedő rendőrök ezután kiemelték és elvitték. Az éjszakát fogdában töltötte. Csoportosan elkövetett hatóság elleni erőszakkal gyanúsították meg.

A TASZ ügyvédje, Nehéz-Posony Kata elmondta, felvételeket elemeznek és tanúkat keresnek, akik bizonyítani tudják, hogy Adrien semmilyen erőszakot nem követett el, pláne nem csoportosan. Mint mondta, a férfi nem ismeri azt a másik négy embert, akit bevittek vele együtt. A dokumentumokból kiderül, hogy érdekes módon mindannyiukat ugyanazzal gyanúsítják: hogy a rendőrök felé rúgtak, és bal kézzel ütöttek.

Adrien szabadlábon védekezhet. A kormánypárti Origó is foglalkozott ügyével, azt írták, "szemtanúk szerint szerdán többször is megütötte a rendőröket", de ő ezt tagadja, és nem tudni, hogy a rendőrségnek lenne erre bármilyen bizonyítéka. A férfi egyébként a CEU-n tanul, azt mondja, szolidaritásból vett részt a tüntetésen. Amúgy meg "szereti hazánkat", magyarul is tanul, amióta az országban van...