Fekete-Győr szerint azzal kellene telnie a karácsonynak, hogy a hazatérő fiatalok az anyukát és a nagymamát győzködik, hogy szavazzanak a ballibekre

Péntek este nyolckor a Kossuth térre szervez demonstrációt a Momentum.

„Ez lesz a karácsony előtti utolsó nagy megmozdulás, a Kossuth térről fogunk a Várba vonulni. Minden párt részt vesz ezen” – mondta Fekete-Győr András az ATV Egyenes beszéd című műsorában. A Mozgalom elnöke elmondta, már eddig is voltak „nagy dobások” és most is arra törekszenek, hogy legyen egy „nagy durranás”.

Az elnök reagált a momentumos Donáth Anna kijelentésére, miszerint a képesek a végsőkig is elmenni. „Ez egy érdekes kérdés. Többen mondták, hogy radikalizálódik a Momentum, én inkább úgy mondanám, hogy aktivizálódik, nem csak Magyarországon, de Európa-szerte.”

Fekete-Győr elismerte, még ők sem tudják pontosan, hogy mit jelent a végsőkig elmenni, jelenleg feszegetik a határaikat, de mint elmondta: Molotov-koktélt nem fognak dobálni.

„Ki tudja, mit hoz ez a rendszer. Én azt látom, hogy a kormány bebizonyította, hogy a békés módszerekből nem kér, hogy nem akar tárgyalni, és, hogy nem képes a kompromisszumokra” – mondta a Momentum elnöke (a műsor még az előtt készült, hogy Áder János aláírta volna a túlóratörvényt).

„Több százezer fiatal magyar fog hazatérni külföldről karácsonyozni a családjához. Ők kaptak egy visszaigazolást, hogy itt elkezdődött valamit, és ők részt akarnak venni. Sokaknak fideszes szülei, nagyszülei vannak, a fiatalok úgy is tehetnek, ha őket meggyőzik” – tette hozzá Fekete-Győr.

(atv.hu nyomán)