Anyaország :: 2019. február 24. 20:30 ::

Nem lehet éket verni a cigányok, a zsidók és a jobbikosok közé: Gyöngyösi volt az egyik díszvendég Márki-Zay zászlóbontóján

A hódmezővásárhelyi polgármester szerint azok a kommunizmus és a nácizmus örökösei, akik az európai jogállamiságot támadják. Zászlót bontott a Mindenki Magyarországa Mozgalom - írja a szélsőbaloldali, de a kormány által pénzelt Népszava. Alább az állampárti Népszava kísértetét megidéző, finoman tömjénező folytatás.

Márki-Zay Pétert szeretik az ellenzéki szimpatizánsok. Ez derült ki legalábbis a hódmezővásárhelyi polgármester mozgalmának, a Mindenki Magyarországa Mozgalom (MMM) vasárnapi zászlóbontásán, ahol többen áhítattal néztek a független városvezetőre. Sőt, a beszéde után a közönség felpattant a helyéről és vastapssal jutalmazták Márki-Zayt. Az eseménynek egy budai hotel adott otthont, a pulpituson tíz uniós és tíz magyar zászló sorakozott a felszólalok előtt.

Az ellenzéki mozgalom fő célja, hogy egy jelölt álljon az őszi önkormányzati választáson a kormánypárti aspiránssal szemben. Az MMM tagja az elnök Márki-Zayon kívül Hadházy Ákos független képviselő és Lukácsi Katalin közéleti aktivista is, akik fel is szólaltak az eseményen. A tagok között van még az ex-LMP-s Ábrahám Júlia, Bod Péter Ákos, Elek István, Kaltenbach Jenő, Kész Zoltán, Lengyel Róbert siófoki polgármester, Magyar György ügyvéd, Mellár Tamás és Üveges Gábor, Hernádszentandrás polgármestere is.



Fotó: Népszava / Vajda József

Márki-Zay kemény szavakat használt, szerinte

"a kommunizmus és a nácizmus igazi örökösei azok, akik az európai jogállamiságot támadják és Oroszország, valamint Törökország felé veszik az irányt."

Hódmezővásárhely polgármestere emlékeztetett arra, hogy tavaly ilyenkor Lázár János városában a szeretet hatalma legyőzte a hatalom szeretetét. Ezután elmesélte, hogy mit mondott fiának, amikor elindult a polgármesterségért. – Van egy osztály, ahol egy nagy és erős gyerek terrorizálja a kicsiket. Elveszi az uzsonnájukat, megveri őket. Én felállok és azt mondom ennek a fiúnak, hogy elég volt. Lehet, hogy velem együtt feláll az egész osztály és eltapossuk a rossz gyereket – magyarázta Márki-Zay.

Hódmezővásárhelyen – folytatta a politikus – 13 ezren mutatták meg, zsidók, cigányok, baloldaliak, jobbikosak, hogy összetudnak fogni és összetartoznak. Sokat beszélt arról is a polgármester, hogy az ellenzék nem is tudja mennyire fontos az összefogás, de a hatalom tisztában van vele és retteg is tőle. Ezért Márki-Zay szerint a Fidesz éket akar verni a cigányok, a zsidók és a jobbikosok közé, valamint a jobboldal és a baloldal közé.

Márki-Zay a mozgalmáról is beszélt, szerinte azért hozták létre, hogy bebizonyítsuk országosan, amit már Hódmezővásárhelyen sikerült: az összefogás legyőzi a korrupciót.

– Míg a pártállam vezetői magánrepülőjükön fogják elhagyni az országot, ti, akik a hivatalokban ültök és segítitek a rendszert, ti nem mehettek velük. Ti bizonyítékok lesztek, amikor eljön a büntetések végrehajtásának ideje – zárta beszédét Márki-Zay Péter.

Hadházy Ákos, a mozgalom alelnöke azzal nyitott, hogy a mostani helyzetben két dolgot lehet tenni: sopánkodni, vagy dolgozni azért, hogy jobb legyen. – Mivel egy olyan focipályán játszunk, ahol az egyik kaput bedeszkázták, és még a biztonság kedvéért lejt is a pálya, nekünk ezen a pályán kell nyernünk. Hadházy azonban már előre leszögezte:

"világossá kell tenni, hogy a közelgő uniós választás nem lesz legitim, bármi is lesz az eredmény."

Lukácsi Katalin a mozgalom legfőbb célját úgy fogalmazta meg, hogy „egy az ország, sok a zászló”.

Az eseményen részt vett Karácsony Gergely, a baloldal közös főpolgármester-jelöltje, Gyöngyösi Márton, a Jobbik frakcióvezetője, valamint több szocialista és momentumos politikus is.