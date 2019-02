Anyaország :: 2019. február 28. 12:35 ::

Összeállt az ellenzék Szombathelyen, és átvették a hatalmat

Többségbe került az ellenzék Szombathelyen, miután a Fidesz-KDNP-s polgármesternek elmérgesedett a viszonya az alpolgármesterével. A csütörtöki közgyűlésen ritka jelenetsor volt látható: az ellenzék söpörte le a Fidesz javaslatait.



Öröm a baloldalon (fotók: Nagy Jácint)

Nem megszokott módon alakulnak a politikai erőviszonyok Szombathelyen. Nehéz ugyanis példát találni arra az utóbbi évekből, hogy a Fidesznek fogy el a többsége, és az ellenzék átveszi az irányítást a városi közgyűlésben.

Pontosan ez történik Szombathelyen, ahol csütörtökön tartottak közgyűlési ülést a képviselők, és a délelőtti történések alapján a Fidesz-KDNP-nek távolról sem sikerült érvényesítenie az akaratát. Az alpolgármesterének visszahívását kezdeményezte ugyanis, ám az ellenzék - éppen a leváltani kívánt alpolgármester szavazatával - ezt megakadályozta, számolt be a Nyugat.hu.

Összeállt az ellenzék

Röviden az előzményekről: az elmúlt hetekben két politikailag fontos történés zajlott Vas megye székhelyén. Először is az ellenzéki pártoknak sikerült megállapodást kötni arról, hogy közösen indulnak az októberi önkormányzati választáson. Megalakult az Éljen Szombathely Egyesület vezette választási szövetség, amelynek tagja az MSZP, a DK, az LMP, a Momentum, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt és a V mint Vas Egyesület.

A Jobbik nyíltan nem csatlakozott a szövetséghez, de csak azért nem, mert megint hülyének nézik a szavazóikat: megállapodásuk ugyanis van a ballibekkel, ez szerint nem indítanak ellenjelöltet, ráadásul a bejelentett képviselőjelöltek között találni egykori jobbikos képviselőt.

A szövetség már meg is nevezte a polgármester-jelöltjét: az MSZP-s Nemény Andrást, aki most a közgyűlésben az Éljen Szombathely frakció vezetője.



Megakadályozták Molnár visszahívását

"Áruló" alpolgármester

Ezzel párhuzamosan a városi közgyűlésben is történt egy fontos fordulat. Az ellenzék még december végén rendkívüli közgyűlést kezdeményezett, hogy a szombathelyi önkormányzat intézményei és cégei ne alkalmazzák a túlóratörvényt. A Fidesz-frakció közölte, hogy nem mennek el az ülésre, ám a szavazás mégsem hiúsult meg.

Az erőviszonyok ugyanis úgy festenek, hogy a Fidesz-KDNP-nek és az ellenzékieknek is 10 képviselőjük van a közgyűlésben, a mérleg nyelve pedig Molnár Miklós, aki a Pro Savaria Egyesület színeiben került be a testületbe 2014-ben. Őt a Fidesz maga mellé állította, alpolgármesterré is választották, az elmúlt években szorgosan együtt szavazott a fideszesekkel.

Január közepén, a túlóratörvényes ülésen azonban Molnár nem a Fidesz taktikáját választotta, és nem maradt távol a közgyűléstől. Sőt, megszavazta a napirendi javaslatot, és ezzel határozatképes lett a közgyűlés. Molnár a túlóratörvényt elutasító határozatot már nem szavazta meg, de ez ennek ellenére átment a szavazáson. (Hiszen az ellenzékiek a fideszes távolléte miatt kényelmes többségben voltak.)

A Fidesz és Puskás polgármester érthető módon rossz néven vette ezt a húzását, Puskás egyenesen árulónak nevezte az alpolgármesterét.

"Sajnálatos, hogy ezen lépésével Molnár Miklós elárulta azt a polgári, jobboldali közösséget is, amelyik bizalmából listás képviselői helyet szerzett 2014-ben. Molnár átállt a szocialistákhoz, és felrúgta azt az írásos megállapodást, amelyet a Fidesz–KDNP pártszövetséggel kötött" - fogalmazott a megyei lapban. Az árulózásra ráerősített a fideszes Hende Csaba is, aki úgy jön a képbe, hogy ő Szombathely parlamenti képviselője, és nyilvánvalóan őt sem dicsérték meg Budapesten a pártközpontban a túlóratörvényes történések miatt.

És most többségbe került az ellenzék

Az elmérgesedett viszony következményeként Puskás polgármester kezdeményezte Molnár visszahívását az alpolgármesteri tisztségből. Molnár hetekig hallgatott, ám a héten végül megszólalt, és sajtótájékoztatóján azt közölte: komolyan gondolta, hogy a polgármester bocsánatot fog kérni, és szomorú, hogy ez nem így történt.

Azt mondta, a közte és a Fidesz között kötött megállapodás nem arról szólt, hogy Molnár a Fidesszel és a frakcióval működik együtt, hanem arról, hogy előre egyeztetett kérdésekben támogatja a polgármestert. A túlóratörvényes közgyűlésnél előre jelezte a polgármesternek, hogy részt vesz azon, ha összehívja, mert szerinte tárgyalni kell a kérdésről. Tehát senkit nem érhetett meglepetésként a jelenléte.

Továbbra is jobboldalinak tartja magát, viszont az együttműködésnek lőttek. Egész pontosan úgy fogalmazott, hogy Puskást nem tudja a jövőben polgármesterének tekinteni.

Itt már számítani lehetett arra, hogy Molnár nem a Fidesz szája íze szerint fog szavazni a következő hónapokban, és a csütörtöki ülésen ez be is bizonyosodott.

A csütörtöki közgyűlésen ugyanis az ellenzék Molnár szavazataival gyakorlatilag átvette az irányítást. A polgármester által összeállított napirendet közösen leszavazták, és levették a napirendről Molnár Miklós alpolgármester visszahívását.

Sokkal fontosabb a jövő szempontjából, hogy az ellenzék így minden olyan ügyet napirendre tud venni, amit eddig leszavaztak, és a költségvetést is át tudja alakítani.

A Fidesz zavarodottságát jól jelzi, a Nyugat.hu tudósításából követhető volt, hogy az ellenzéki lépésre a polgármester hosszú, több órás szünetet rendelt el, hiába jelezte Nemény András, hogy felkészültek, és írásban is megfogalmazták és kinyomtatták a határozati javaslataikat. A következő hónapokban azért lesz érdemes a szombathelyi politikát követni, mert láthatjuk, mit kezd a Fidesz azzal a helyzettel, ha a fideszes polgármesternek ellenzéki többséggel kell szembenéznie.

(Index nyomán)