2019. február 28. 18:19

Autópálya-rendőröket tartóztattak le Győrben

Letartóztatta a Győri Törvényszék Katonai Tanácsának nyomozási bírája csütörtökön azt a 18 autópálya-rendőrt, akiket azzal gyanúsítanak, hogy készpénzért cserébe nem büntettek meg szabálysértő autósokat az M1-es autópályán Győr-Moson-Sopron megyében – tájékoztatott a Győri Törvényszék.

Havasiné Kulcsár Petra elmondta, hogy a bűnszövetségben, üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának bűntettével gyanúsított rendőrök esetében a bíróság megalapozottnak látta a szökés és a tanúk befolyásolásának lehetőségét.

Emellett az úgynevezett katonai fegyelmi ok is megalapozza a letartóztatás elrendelését, ami azt jelenti, hogy a fegyelmi helyzet nem teszi lehetővé, hogy a gyanúsított katonai közegben maradjon. A döntés kilenc gyanúsított esetében végleges, a további kilenc gyanúsított jogorvoslatot jelentett be.

A Központi Nyomozó Főügyészség kedden közölte, hogy összehangolt akciókat hajtott végre, amelyek során 18 autópálya-rendőrt vettek őrizetbe és további bizonyítékokat szereztek be. Az ügyészség házkutatásokat is végzett.

(MTI)