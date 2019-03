Anyaország, Videók :: 2019. március 14. 13:22 ::

Puzsér, a Jobbik és az LMP megmászta a hegyet egymáshoz

A Jobbik is Puzsér Róbert független jelöltet támogatja a főpolgármester-választáson, akárcsak az LMP – ezt csütörtökön jelentették be sajtótájékoztatón.

Jelzésértékű, hogy a bejelentésen részt vettek a pártok felsővezetői: a Jobbik részéről Sneider Tamás elnök, Gyöngyösi Márton frakcióvezető, illetve Bencsik János budapesti elnök, az LMP-től pedig Keresztes László Lóránt és Demeter Márta tarselnökök, továbbá Moldován László budapesti elnök.

A Jobbik döntése nem meglepő, hiszen Budapesten hagyományosan gyengék. Ugyancsak a Jobbik Puzsérhoz és az LMP-hez való közeledését jelezte, hogy az elmúlt időszakban közösen tartották kerekasztal-beszélgetéseket vidéken, például Pécsett, ahol Puzsér arról beszélt: a kormányváltáshoz először ellenzékváltás kell - írja az Azonnali.

Bencsik János elmondta: túlzás nélkül történelmi pillanat ez most a modern kori magyar politika életében. Ugyanis csütörtökön a résztvevő felek háromoldalú politikai meágllapodást írnak alá. Ebben kijelentik. a Jobbik és az LMP támogatja Puzsér indulását és kampányát, továbbá az együttműködés nem fog megállni Budapesten, mind a 23 kerületben a legszorosabb összehangolt munkára törekednek.

Bencsik elmondta: a megállapodás aláírását – amely a sajtó előtt meg is történt – egy több hetes egyeztetés előzte meg. A szöveg többek közt a kommunikáció és kampánytevékenység összehangolásáról és a közös kampányfinanszírozásról szól. Ugyanakkor van benne egy záradék, mely szerint június 30-ig átnézhetik a megállapodást, emellett nyitva hagyják a lehetőséget, hogy más szervezet is csatlakozhasson hozzájuk.

Most emelkedünk a kruzusok felé, mert megmásztuk a hegyet egymáshoz. Most a feladat egy átjárható híd ácsolása, mert ez a centrum – értékelte a megállapodást Puzsér. Hangsúlyozta: aki a centrumhoz tartozik, lehet konzervatív, szocialista és liberális, de kitétel, hogy mérsékelt legyen. Hozzátette: még mindig várja, hogy a Momentum „megforduljon a kárhozat útján”, továbbra is ott egy szék az asztalnál a részükre.

Frissítés: "a Jobbik egyre kevésbé fasiszta"



Egy kormánypárti médiatermék részéről azt kérdezték Puzsértól, mennyire zavarja a publicistát, hogy a Jobbikkal kapcsolatban botrányok merültek fel.

„Mennyire zavarja, hogy a Jobbik egyre kevésbé fasiszta?” – válaszolt kérdéssel Puzsér, és még azt is megkérdezte, hogy az kormánypárti lap munkatársát mennyire zavarja, hogy „a Mi Hazánk meg fasiszta”.

„Most mi a probléma a Jobbikkal? Fasiszta párt? Csicskapárt? Buzipárt?” – firtatta Puzsér.