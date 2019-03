Anyaország :: 2019. március 27. 18:24 ::

Kiadta anonimitást kérő informátorát az ügyészségnek a PestiSrácok újságírója

Egészen fura történet látott napvilágot a hvg.hu jóvoltából. A portál – a birtokába került dokumentumokra hivatkozva – arról ír, hogy a PestiSrácok újságírója, Füssy Angéla kiadta az ügyészségnek a neki súgó MSZP-s informátort a Czeglédy Csaba elleni ügyben, abban reménykedve, hogy majd így feldobja a nyomozást, amely eredményesebb lesz. A lap újságírója a dokumentumok szerint úgy adta ki saját szocialista belső informátorát, Németh Szabolcsot, hogy az anonimitást kért.

A PS munkatársától származó, illetve vele kapcsolatos 39 oldalnyi anyag egyik része azt is tartalmazza, ahogyan az újságíró egyenesen a legfőbb ügyésznek, Polt Péternek címzett levelet, ebben leírja, hogy szerinte "csak a legmagasabb szintű ügyészi közbenjárás" biztosítja a Czeglédy és társai elleni "eljárás eredményes lefolytatását". Azt is leírja a legfőbb ügyésznek, hogy "oknyomozó újságíróként olyan információk és kapcsolatok birtokába került, amelyek jelentős mértékben befolyásolhatják" a Czeglédy-ügyet, ezért ezeket továbbadja a vádhatóságnak.

Füssy még tanúkat is szállított a nyomozóknak, ezzel kapcsolatban elégedetlenkedett, mert kihallgatásuk nem volt "teljeskörű". Azt is elárulta a dokumentumokban, hogy kapcsolatba került az ügy egyik kiemelt gyanúsítottjával, K. Norberttel, aki az ő hatására tett olyan vallomást is, amely segítette a nyomozás kiszélesítését.

Az atv.hu Huth Gergelyt, a PestiSrácok főszerkesztőjét is megkereste az ügyben, aki a Legfőbb Ügyészséget kritizálja, abban a tekintetben, hogy újságírójuk anonimitást kért, ennek ellenére mégis Czeglédy Csaba rendelkezésre bocsátotta az iratokat, ami szerinte "több mint súlyos eljárási hiba". Hozzátette: "bizonyos kivételes esetekben összeegyeztethető" az, ahogy Füssy Angéla újságíróként az ügyben részt vett, és sérelmezi, hogy sehol nem jelent meg az, hogy Füssy Angéla ne a tanú jóváhagyásával kereste volna fel az ügyészséget.

(atv.hu)