Anyaország :: 2019. március 30. 13:03 ::

Márki-Zay Ásotthalom kormány által balkáni állapotban tartott útjára irigykedik

Toroczkai László Facebook-bejegyzése:

Márki-Zay Péter beváltotta fenyegetését. Egyszerűen képtelen elviselni, hogy immáron Hódmezővásárhelyen is létrejött a harmadik pólus, megalakult a Mi Hazánk helyi szervezete. Új bejegyzésében azt írja, hogy csak két oldal lehet, a Fidesz és az övé, tehát az egyesült balliberális tömb. Több választási lehetőség nem lehet, punktum, mert ő azt mondja.

A korábbi fenyegetésének megfelelően máris a saját Facebook-oldalán kezdte meg a lejáratásunkat. Már a bejegyzésének a címe is aljas hazugság. A helyi elnökünket, Balog Norbertet 20 éve ismerem, egy kikezdhetetlen, tisztességes, megvesztegethetetlen, szerény hazafi, többgyermekes családapa. Márki-Zay Péter már a bejegyzése címében rögtön hazudik: azt írja, hogy Balog Norbert Lázár János vadásztársa. Ezzel szemben a valóság, hogy Balog Norbert kezdő vadász, nem tagja vadásztársaságnak, ezért önkéntes vadkárelhárító munkával tudott csak vadászni, és 2017-ben több tucat másik önkéntessel volt vadkárelhárító Hódmezővásárhely környékén, de soha nem vadászott együtt Lázár Jánossal, azonban például Márki-Zay egyik fő támogatójának, a Jobbik helyi elnökének a földjeit is őrizte önkéntesként. Akkor neki is vadásztársa volt?



A korábban (ál)mimóza Márki-Zay bebizonyította, hogy ő sem különb a plakátjait bántó fideszes aktivistáktól Márki-Zay engem is megtalált a rágalmaival. Azt írja, hogy gyanús, hogy a Fidesz nem állított ellenem polgármesterjelöltet 2014-ben Ásotthalmon. Persze, hogy nem, mert 10 hónappal korábban 71,5 %-kal győztem le, semmisítettem meg a 18 éve regnáló fideszes jelöltet. Egyébként akkor másik párt sem indított ellenem jelöltet, nyilván felmérték az esélyeket. Márki-Zay legviccesebb hazugsága, hogy azt írja: Ásotthalmon jobbak az utak állapota, mint a Lázár vezette Vásárhelyen :D Márki-Zay engem is megtalált a rágalmaival. Azt írja, hogy gyanús, hogy a Fidesz nem állított ellenem polgármesterjelöltet 2014-ben Ásotthalmon. Persze, hogy nem, mert 10 hónappal korábban 71,5 %-kal győztem le, semmisítettem meg a 18 éve regnáló fideszes jelöltet. Egyébként akkor másik párt sem indított ellenem jelöltet, nyilván felmérték az esélyeket. Márki-Zay legviccesebb hazugsága, hogy azt írja: Ásotthalmon jobbak az utak állapota, mint a Lázár vezette Vásárhelyen :D

Csatoltam egy mai képet a ásotthalmi gátsori útról, ahol hiába van buszközlekedés, a kormány nem hajlandó még a következő 5 éves tervek között sem felújítani, ezért a helyi lakosokkal aláírásgyűjtést indítottunk, és éppen a napokban jeleztem a fideszes képviselőnek, hogy akár útlezárásra is hajlandóak vagyunk annak érdekében, hogy a felújítást kikényszerítsem. Ennyire igaz mindaz, amivel a saját hatalmát féltő Márki-Zay rágalmaz minket.

(A teljes képhez hozzátartozik, hogy Márki-Zay időközben, az eddigiek alapján vélhetően két rágalmazás között megosztott pár hódmezővásárhelyi képet is, de néhány lepusztult hódmezővásárhelyi úttest nem teszi komolyan vehetővé az ásotthalmi utak vélt minősége alapján megfogalmazott vádaskodásait és egyéb hazugságait - a szerk.)