Bayer 32 ezer forintért bérel önkormányzati lakást a Várban, de nem szereti, ha b@szogatják érte

Noha korábban is az I. kerület lakója volt, nemrég egy másik önkormányzati lakást szerzett a budai Várnegyed szívében Bayer Zsolt kormánypárti publicista – tudta meg a 24.hu. Az ingatlanért pedig fölöttébb jutányos bérleti díjat fizet. A Fidesz ötös számú párttagkönyvének tulajdonosa Orbán Viktor miniszterelnök új rezidenciájától, a felújított karmelita kolostortól pár száz méterre fekvő Úri utcába költözött be. A közhiteles cégadatbázis szerint február 20. óta ez az új lakcíme.



Fotó: Szeged Ma

A Budavári Önkormányzattól kikért adatok alapján az újságíró tavaly szeptemberben lakáscserével jutott hozzá a 49 négyzetméteres ingatlanhoz.

A lakásért költségelvű lakbért fizet, havonta 31 737 forintot.

Ez a lakbér meglehetősen alacsony, az egyik legnagyobb ingatlanportál hirdetései között több kiadó Úri utcai lakás is található, a hasonló méretű ingatlanokért pedig piaci alapon ennek a tízszeresét is elkérhetik. Egy majdnem ugyanekkora – 46 négyzetméteres – másfél szobás lakást 280 ezer forintos bérleti díjért kínálnak kiadásra, de egy valamivel nagyobb, 56 négyzetméteres kétszobás kiadó lakás is van az Úri utcában, amiért 475 ezer forintos bérleti havi díjat kérnek.

A Bayer által fizetett összegnél még az önkormányzat által megszabott piaci árak is jóval magasabbak. Ezt bizonyítja, hogy a Budavári Önkormányzat nemrég pályázati felhívást tett közzé, amelyben kilenc vári lakás bérleti jogát hirdette meg. Köztük van egy 45 négyzetméteres egyszobás lakás is, épp a publicista szomszédságában. Ennek a lakásnak az induló bérleti díját 83 ezer forintban határozta meg az önkormányzat. Tehát egy Bayerénél kisebb lakást is majdnem háromszor annyiért tervezi kiadni az önkormányzat, mint amennyit a bértollnok fizet.

Lakáscsere esetén egyébként az I. kerület lakásrendelete alapján valóban úgynevezett költségelvű lakbért fizet az új bérlő, ám a fideszes többségű önkormányzat egy új szerződéskötés esetén bármikor felülbírálhatná a bérleti díjat, és a lakásrendelet módosításával emelhetne azon, hogy a kerületet ne érje vagyonvesztés.



Fotó: Fülöp Dániel Mátyás /24.hu

Lakásszerzésének körülményeiről érdeklődve a lap megkereste Bayer Zsoltot, aki közölte, ugyan az égvilágon semmi közük nincs hozzá, de válaszol. Azt írta:

Mint mindenki más, aki örökölhető bérleti jogot szerez a Várban, ő is csere útján jutott hozzá az önkormányzati lakáshoz, aminek a bérleti jogát egy erre specializált ingatlanközvetítőn keresztül szerezte meg.

Az önkormányzati lakásért egy budai agglomerációban lévő, hetven négyzetméter alapterületű kertes házat adott. Ennek helyét és értékét nem közölte.

Számlákkal igazolható módon tízmillió forintot költött a lakás felújítására, ahogy írta, „ezzel szintúgy az önkormányzat vagyonát gyarapítottam, mint bárki más, aki így tesz, bár a felújítás nyilván a mi kényelmünket szolgálta.”

Az általa fizetett bérleti díj ugyanannyi, mint az előző lakóé volt, és mint mindenki másé a házban. (Ez ebben a formában nem igaz, piaci és szociális alapon bérelt lakások is vannak az Úri utcai házban – a szerk.)

Hozzátette:

Szokjanak le végre arról, hogy mindenkit baszogatnak, aki merészel a várban lakást szerezni magának ilyen módon.

És azt a javaslatát is megfogalmazta, hogy

Ha ennyire idegesíti magukat, hogy fideszes is lakhat a várban, talán kezdeményezzék, hogy törvény mondja ki, aki kormánypárti, nem lakhat a várban, legfeljebb, ha tízszer-százszor annyi bérleti díjat fizet, mint bárki más.

Emlékezetes, nemcsak az I. kerület polgármestere, hanem a szülei is önkormányzati lakáshoz jutottak a Várban. Emellett számos, a Fideszhez közeli fontos ember, köztük Lázár János vadásztársa, Habsburg-Lotharingiai Mihály főherceg, valamint a Semjén Zsoltot kitüntető Safari Club elnöke is bagóért bérel önkormányzati lakást a Várban. Palkovics László innovációs miniszter is alig több mint 30 ezer forintos bérleti díjat fizet önkormányzati lakásáért a Várban.

Eközben folyamatosan emelkednek az ingatlanárak Budapesten, tavaly már havi 150 ezer forintra ugrott egy átlagos albérlet ára - írja a 24.hu.