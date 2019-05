Anyaország :: 2019. május 15. 14:44 ::

Trump Orbánnak: "Olyan, mintha ikrek volnánk!"

Trump és Orbán nagyon hasonlóan látják a világot, úgyhogy okkal remélem, hogy a kapcsolatuk nagyon jó irányba fog fejlődni – mondta a 444-nek adott interjúban David Cornstein, aki tavaly nyár óta az USA magyarországi nagykövete. A beszélgetésben, melyet a fajtársi Index szemlézett, a nagykövet beszélt az Orbán–Trump-találkozóról, az amerikai–magyar viszonyról, Magyarország orosz energiafüggőségéről, Ukrajnáról és a fegyvervásárlásról is.



Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

A nagykövet elmondta: az ő érkezése előtt az amerikai vezetés – leginkább az Obama-kormány hozzáállása miatt – szinte semmi figyelmet nem szentelt Magyarországnak; „Trump ehhez képest abból indul ki, hogy barátok vagyunk, szövetségesek a NATO-ban, nagyszerű közös történelmünk van, és ennek megfelelő kapcsolatban kell lennünk egymással.”

Úgyhogy amikor elkezdtem a kapcsolatokat kiépíteni, akkor az első dolgom volt, hogy megmutassam, Amerika szelleme és szíve is megváltozott Magyarország iránt – mondta Cornstein, és hozzátette, ők is azt várták, hogy Magyarország tegyen gesztusokat feléjük. Mivel ez szerinte megtörtént, így ez a találkozó is létrejöhetett, és jól sikerült.

Méregdrága cseppfolyós gázzal kedveskednek

Beszéltek a bevándorlásról, amit hasonlóan látnak, a határellenőrzésről, és szóba került a fegyvervásárlás, a kereskedelmi kapcsolatok bővítése is, de inkább csak általánosságok szintjén, most nem mentek bele az apró részletekbe – mondta arról, hogy mennyire volt általános beszélgetés Orbán és Trump között. Cornstein az orosz energiafüggőség kérdésére elmondta, hogy bár felmerült az energetika témája, semmi konkrétumról nem beszéltek. De általánosságban megjegyezte: rossz, hogy Magyarországra az energiahordozók 85 százaléka egyetlen országból érkezik. „Közösen dolgozunk azon, hogy az Exxon kitermelje és Magyarországra hozza a romániai gázt, illetve hogy cseppfolyós gáz (LNG) érkezhessen Magyarországra, Horvátországon keresztül” – mondta.

Zárójelbe kellene tenni a kárpátaljai magyarokat is

A lap felelevenítette, hogy néhány napja Kurt Volker, az amerikai külügyminisztérium ukrajnai különmegbízottja járt Budapesten, és arra biztatta a magyar kormányt, hogy a magyar kisebbség védelmét másképp oldják meg, ne kössék össze az ukrán NATO-csatlakozást a kárpátaljai magyarok ügyével. A kérdésre, hogy mindez felmerült-e a beszélgetésen, Cornstein igennel válaszolt.

A nagykövet leszögezte, hogy az USA nagy támogatója Ukrajnának, miközben azt is megértik, ha a magyar kormány aggódik az ukrajnai magyarok helyzete miatt. Támogatják is a magyar ügyet az oktatás, nyelvhasználat tekintetében, de "azt is elmondtam sokszor, hogy nem értek egyet az ukrán törvények és a NATO-s ügyek összekapcsolásával. Ukrajna fontos ütközőzóna Oroszország, illetve az orosz hadsereg és Magyarország között. Ennek megmaradása nagyon fontos, Magyarországnak is, és ez összefügg a NATO és Ukrajna jó kapcsolatával" – tette hozzá.

Indulhat a fegyvervásárlás

A találkozón szó volt a magyar fegyvervásárlásról is, és a nagykövet elmondása szerint Orbán azt is jelezte, hogy NATO-tagállamként Magyarország is teljesíteni fogja a GDP 2 százalékára emelt védelmi kiadásokat, sőt, talán a 2024-es határidő előtt. És mivel természetesen kicsit elfogult a jó minőségű amerikai fegyverekkel kapcsolatban, így nagyon reméli, hogy onnan vásárol Magyarország.

"Látogatást tettem Maróth úrral (Maróth Gáspár a védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztos) a Raytheon és a Lockheed Martin cégeknél, és azt hiszem, nagyon meggyőző volt számára mindkettő, úgyhogy reménykedünk benne, hogy mindkét cégtől vásárol majd Magyarország fegyvereket."

Testestül-lelkestül a NATO-val

A magyar kormány kínai és orosz kapcsolatairól Cornstein azt mondta: az USA érti, hogy ezek fontos kapcsolatok Magyarországnak, ő is figyelne ezekre a nagyhatalmakra Orbán helyében, de hozzátette: „Trump és Orbán nagyon hasonlóan látják a világot, úgyhogy okkal remélem, hogy a kapcsolatuk nagyon jó irányba fog fejlődni. Biztos vagyok abban, hogy a magyar miniszterelnök testestül-lelkestül a NATO-val és a Nyugattal van, inkább mint bárki mással.”

A kérdésre, hogy Trump kötött-e valamilyen alkut Orbánnal – hiszen Trump külpolitikája az alkukról szól –, Cornstein azt mondta, ez a találkozó nem erről szólt, majd idézte is az amerikai elnököt, hogy mit mondott a magyar kormányfőnek a beszélgetés végén: