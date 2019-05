Anyaország, Videók :: 2019. május 26. 12:25 ::

Orbánék szerint már nem kell határvédelem: az ásotthalmi mezőőrség kénytelen elárverezni a Lada Niváját

Szégyenszemre az idei évtől a kormány nem finanszírozza tovább a legendássá vált ásotthalmi mezőőrséget, amelyet a Mi Hazánk elnöke 2014-ben alapított, hogy így védjék a déli határt, amelyet akkor még az EU és a kormány is őrizetlenül hagyott. A régi Lada Nivát ezért most elárverezik, hogy annak árából (is) működjön tovább a mezőőrség, immáron csak azzal a Toyota terepjáróval, amelynek árát 2015-ben a Facebookon adták össze a magyar emberek - hirdetik az árverést a Mi Hazánk Fb-oldalán.