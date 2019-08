Anyaország :: 2019. augusztus 1. 13:35 ::

A pécsi egyetem DNS-kutatója a Mi Hazánk helyi polgármesterjelöltje

A pécsi egyetem DNS-kutatóját, dr. Sándor Zoltánt indítja pécsi polgármesterjelöltként a Mi Hazánk Mozgalom – jelentette be a szerdai sajtótájékoztatón Kincses Péter, a párt pécsi szervezetének elnöke. A politikusok hangsúlyozták, a DK-val szövetkező Jobbikkal, a tömbösödött baloldal elvtelen politikájával nem értenek egyet.



Dr. Sándor Zoltán egyetemi docens

Azt követően, hogy a tavaszi EP-választáson 3,3 százalékos eredményt ért el a Mi Hazánk Mozgalom, most az őszi önkormányzati választáson is elindulnak, méghozzá közös polgármesterjelöltet állítanak a MIÉP-pel és a Független Kisgazdapárttal. Kincses Péter, a párt pécsi elnöke bejelentette, hogy a pártok a családjával Pécsen élő dr. Sándor Zoltánt, a PTE DNS-kutatóorvosát indítják polgármesterjelöltként, és minden körzetben állítanak képviselőjelöltet is, a névsort azonban később hozzák nyilvánosságra. Mint mondta, jelöltjeikkel és a polgármesteri székért induló Sándor Zoltánnal is találkozhatnak a választók a pécsi vásárban, elmondhatják javaslataikat, kérdéseket tehetnek fel nekik.

Sándor Zoltán elmondta, alternatívát szeretnének nyújtani a Fidesz és a baloldal jelöltjeivel szemben, a harmadik utat képviselnék Pécsen. Hozzátette: jelenleg a programjuk kidolgozásával foglalkoznak, ehhez kérik a pécsiek segítségét.

– Polgármesterként egy, a nemzeti konzultációhoz hasonló programot indítanék el, hogy kapcsolatot tartsak az emberekkel és meghallgassam a problémáikat. Leginkább ezt hiányolom, nem tudom, mi alapján hoznak döntéseket – mondta.

Sándor Zoltán azt mondta:

– Sem a Fidesszel, sem a Jobbikkal kiegészült balliberális tömbbel nem fogunk össze, majd hozzátette: – a Jobbik elvtelen politizálásba kezdett a hatalomért, ami az eredményeiken is meglátszik. 2022-re nem is biztos, hogy lesz még valami a pártból, teljesen kicsinálták magukat. A mozgalmunkban sokan vannak, akik a Jobbiktól jöttek át, mert nem felelt meg nekik ez a balra kanyarodás, és kitartottak az elveik mellett – hangsúlyozta Kincses Péter.

(Pécs Ma nyomán)