Rengeteg érmet osztottak szét egymás között a zsidók - még azt is megtudhattunk, milyen "teljesítmény" alapján

A "magyar" csapat 49 aranyérmet, 28 ezüstöt és 23 bronzot nyert a kedden véget ért budapesti központú 15. Maccabi Európa Játékokon, és ezzel a 42 résztvevő ország között a második legeredményesebb lett - adja hírül az MTI.

Jusztin Ádám, a Maccabi VAC elnöke, a szervezőbizottság társelnöke az ország eddigi legnagyobb "multisport-eseményének" szerdai záró sajtótájékoztatóján elmondta: ez az eredmény messze túlmutat az előzetes jóslaton, ami legalább harminc érem megszerzését vetítette előre. A sportvezető ezt a teljesítményt kiemelkedőnek nevezte, emlékeztetve arra, hogy az elmúlt két évtizedben a Maccabi Európa Játékokon a "magyar" csapat általában három-öt aranyat, és összesen 20-23 érmet gyűjtött.

"Komoly sportértékkel bíró mérkőzéseket láttam" – fogalmazott Jusztin Ádám.

Deutsch Tamás, az MTK elnöke, a játékok védnöki testületének vezetője a "legek Maccabi Európa Játékának" nevezte a magyarországit, amelyen soha nem látott népes mezőny, 42 ország 2311 sportolója indult el. Közte a szintén rekordnak számító 208 "magyar" sportoló, akik olyan eredményeket értek el, amelyet korábban megközelíteni sem sikerült. Hozzátette: "a száz éremmel a legeredményesebb európai nemzet lett a magyar", összességében pedig csak a 75 arannyal, 43 ezüsttel és 37 bronzzal záró "Egyesült Államok" tudta megelőzni. A harmadik helyen "Németország" végzett (41-30-30), majd "Nagy-Britannia" és "Litvánia" következett a sorban.

Az MTK elnöke arról is beszámolt, hogy a 4,9 milliárd forintos állami támogatásból megvalósult hazai rendezésű Maccabi Európa Játékok legkevesebb 1,5 milliárd adóbevételt hozott az országnak, és emellett több mint 5 milliárdos árbevételt a magyar gazdaság szereplőinek. "A játékok tehát a magyar gazdaságnak is hasznos volt" – állította Deutsch Tamás. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a multisport-eseményre sok ezer külföldi vendég érkezett Budapestre, és a szurkolók, családtagok pozitív élményekkel távoztak innen. Beszédét azzal zárta, hogy a kormány megerősítette ígéretét, miszerint

állami forrásból egy zsidó sportközpont létesül majd Budapesten, s reméli, a beruházás a következő esztendőkben elindul.

Heisler András, a Mazsihisz elnöke, egyben a játékok felügyelőbizottságának elnöke a korábbi felszólalókhoz hasonlóan sikeresnek nevezte a magyarországi eseményt. "Fantasztikus tíz napon vagyunk túl. Nagyon jó dolguk volt itt a sportolóknak, hiszen kiváló körülmények között, páratlan létesítményekben versenyezhettek" – jelentette ki.

Motti Tichauer, az Európai Maccabi Szövetség elnöke, a játékok szervezőbizottságának elnöke ugyan nem vett részt a sajtótájékoztatón, de azt üzente, amit a záróünnepségen is elmondott, miszerint a budapesti volt a legnagyobb a Maccabi Európa Játékok eddigi történetében.

Na de milyen volt egy "komoly sportértékkel bíró mérkőzés"?

Kiderül az Index beszámolójából. A fajtársi lap arról adott hírt, hogy a kedden végződő 15. Maccabi Európa Játékok utolsó versenynapján aranyérmet nyert Heisler András, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének (Mazsihisz) elnöke. A legnagyobb hazai zsidó szervezet vezetője az 1500 méteres gyorsúszás szenior kategóriájának hatvan éven felüli korosztályában lett első.

És hogy sikerült ez neki?

Úgy, hogy - ezt is az Index írja - gyakorlatilag nem akadt ellenfele a medencében. Méghozzá szó szerint, ugyanis a korcsoportjában eredetileg induló négy versenyzőből

kettő még a rajt előtt visszalépett, egy pedig ugye saját maga volt.

33 perc 17 másodperccel. Feicht Guenter 36 perc 17 másodperc után ért célba. A maradék egy szem riválisát, a "német" Günter Feichttet pedig sikerült legyőzni - mint a Mazsihisz honlapjáról megtudjuk -,. Feicht Guenter 36 perc 17 másodperc után ért célba.

14:35,85-tel, jóval kevesebb mint fele ekkora idővel Utánanéztünk: egy igazi versenyen, a 2017-es úszó-világbajnokságon a férfi 1500 méteres gyorsúszást-tel, jóval kevesebb mint fele ekkora idővel nyerte az olasz Gregorio Paltrinieri...

Értjük most már, miért kellett külön olimpiát szervezni a zsidóknak? Csak az nem fér a fejünkbe, miért nekünk kellett ezt fizetni, de ezek szerint arról is mi tehetünk, hogy igazi olimpián nem képesek aranyat nyerni...

